La caída del sistema de bloqueo causa seis cancelaciones y retrasos de 40 minutos en la red de Renfe en Asturias: "Se produce a diario desde hace dos semanas"

Nueva jornada caótica de las lineas C1 (Gijón–Puente de los Fierros), C2 (El Entrego–Oviedo) y C3 (San Juan de Nieva–Oviedo), las tres de ancho convencional, esta vez debido a una avería en el sistema de bloqueo en la estación de Oviedo, que impide el uso de algunas vías. Hasta seis trenes han tenido que ser cancelados desde primera hora de la mañana, y se han acumulado retrasos de cerca de 40 minutos. Los usuarios indican que la situación se da "así desde primera hora y casi dos semanas a diario. Así es imposible llegar a la hora a trabajar".

La avería en cuestión afecta al sistema que que permite organizar la circulación de los trenes, de manera que no colisionen durante su marcha.

El primer tren en ser cancelado fue el de las 6.39 horas de San Juan a Llamaquique. Los usuarios debieron esperar hasta 7.14 horas para viajar en sentido a Oviedo. Siguió la cancelación del tren Oviedo-El Entrego previsto para 7.20 horas. Como consecuencia se canceló el tren El Entrego-El Oviedo previsto para las 8.54. Los usuarios debieron esperar a las 9.43 para el siguiente convoy.

El Pola de Lena-Gijón de las 7.40 cirucló con 32 minutos de retraso. Y se suspendió el Avilés-Llamaquique de las 8.08.

El tren de Gijón a Pola de Lena de las 8.30 acumuló un retraso de 35 minutos.

También se vio afectada las líneas de ancho métrico. El Gijón-Pola de Laviana de las 8.05 acumuló 16 minutos de retraso, el Cudillero-Gijón de las 7.30 circuló con 37 minutos de retraso. Se trata de una línea que acumula muchos retrasos habitualmente, especialmente en reocrrido Gijón-Cudillero.

A mediodía volvieron a producirse dos cancelaciones, la del tren de Llamaquique a Avilés de las 12.28 y consiguientemente, el de Avilés a Llamaquique que tenía prevista su salida a las 13.19.

Según ADIF, la avería afecta "a una comprobación de desvío, lo cual impide usar alguna de las vías de la estación". "Se está trabajando para solucionar la avería lo antes posible", indicaron las mismas fuentes.

Los usuarios se mostraron especialmente molestos por estos retrasos, que indican que ya son reiterativos.

El lunes y el martes, las mismas líneas acumularon retrasos de hasta una hora, debidos en su mayoría a las limitaciones de velocidad establecidas por Adif, que han ido a más desde el accidente de Adamuz, ya que se han multiplicado los avisos de los maquinistas alertando por deficiencias en las infraestructuras. En el caso de la C1, que enlaza Gijón y Oviedo, se registraron al menos cuatro suspensiones de servicio hasta primera hora de la tarde.