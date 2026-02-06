Del centro de acogida al mundo laboral: el proyecto público privado que beneficia a 14 jóvenes (algunos aún menores) en Asturias

Mejorar la formación y la inserción laboral de jóvenes procedentes del sistema de acogimiento residencial del Principado de Asturias. Es el objetivo del denominado "Proyecto Pértiga" que está en marcha desde el pasado noviembre y que se clausurará en marzo. Son 14 jóvenes (4 chicas y 10 chicos) residentes en Oviedo, Gijón y Avilés los beneficiarios. Seis de ellos son menores de edad; seis tienen nacionalidad española y ocho proceden de otros países.

El proyecto está impulsado por la Fundación Alimerka. La organización firmó este viernes en Oviedo un convenio de colaboración con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Lo suscribieron la consejera Marta del Arco, y el director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco.

La directora general de Infancia y Familias, Clara Sierra; la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y el director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco, antes de la firma del convenio, en Oviedo. / LNE

Según explicaron, el convenio refuerza el compromiso de ambas instituciones con la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el apoyo integral a jóvenes que afrontan el paso a la vida adulta sin una red familiar de apoyo. La fundación aporta recursos económicos, materiales y formativos que permiten ampliar el alcance del programa y garantizar su calidad. La Consejería respalda la iniciativa, dentro de su estrategia de protección y acompañamiento a menores y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Ayuda integral

El "Proyecto Pértiga" ofrece un itinerario integral que combina acompañamiento psicosocial, formación y desarrollo de competencias para el empleo, así como apoyo específico a la orientación e inserción laboral, con el objetivo de facilitar una transición sólida hacia la vida independiente. También pone al alcance de estos jóvenes actividades complementarias de carácter cultural, educativo y social que favorezcan su desarrollo personal y sus habilidades.

Marta del Arco valoró la implicación de la Fundación Alimerka en el proyecto: “Es una apuesta decidida por la igualdad de oportunidades, la inclusión sociolaboral y el acompañamiento especializado a jóvenes que alcanzan la mayoría de edad y están en programas de transición a la vida adulta, además de multiplicar el impacto social del programa”. Y añadió: “El acuerdo refuerza el compromiso con menores y jóvenes del sistema de protección y demuestra que la colaboración público-privada puede transformar vidas, porque es una oportunidad real para que los participantes construyan una vida adulta, independiente y plena”, ha agregado del Arco.

Antonio Blanco destacó que el objetivo del proyecto es "acompañar a estos jóvenes en el desarrollo de las competencias laborales y las habilidades sociales adecuadas para acceder a un empleo, valorando en primer lugar su posible contratación en el Grupo Alimerka".

Las entidades sociales que también están implicadas en este proyecto son: Fundación Hogar San José, IPE (Asociación Identidad para ellos y ellas), Centro Madre Isabel de Larrañaga, Fundación Cruz de los Ángeles, TRAMA, Campillín, Diagrama, Villa Alegre y Asociación Albéniz. El Proyecto Pértiga cuenta también con el apoyo del Servicio Público de Empleo del Principado, a través de su convocatoria de innovación e inclusión social, y con la colaboración de los Ayuntamientos de Oviedo y de Gijón.