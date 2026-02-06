Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Del centro de acogida al mundo laboral: el proyecto público privado que beneficia a 14 jóvenes (algunos aún menores) en Asturias

El Principado y la Fundación Alimerka colaboran para facilitar el acceso al empleo de los beneficiarios en Oviedo, Gijón y Avilés

Marta del Arco y Antonio Blanco, durante la firma. / Principado de Asturias

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Mejorar la formación y la inserción laboral de jóvenes procedentes del sistema de acogimiento residencial del Principado de Asturias. Es el objetivo del denominado "Proyecto Pértiga" que está en marcha desde el pasado noviembre y que se clausurará en marzo. Son 14 jóvenes (4 chicas y 10 chicos) residentes en Oviedo, Gijón y Avilés los beneficiarios. Seis de ellos son menores de edad; seis tienen nacionalidad española y ocho proceden de otros países.

El proyecto está impulsado por la Fundación Alimerka. La organización firmó este viernes en Oviedo un convenio de colaboración con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Lo suscribieron la consejera Marta del Arco, y el director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco.

La directora general de Infancia y Familias, Clara Sierra; la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y el director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco, antes de la firma del convenio, en Oviedo. / LNE

Según explicaron, el convenio refuerza el compromiso de ambas instituciones con la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el apoyo integral a jóvenes que afrontan el paso a la vida adulta sin una red familiar de apoyo. La fundación aporta recursos económicos, materiales y formativos que permiten ampliar el alcance del programa y garantizar su calidad. La Consejería respalda la iniciativa, dentro de su estrategia de protección y acompañamiento a menores y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Ayuda integral

El "Proyecto Pértiga" ofrece un itinerario integral que combina acompañamiento psicosocial, formación y desarrollo de competencias para el empleo, así como apoyo específico a la orientación e inserción laboral, con el objetivo de facilitar una transición sólida hacia la vida independiente. También pone al alcance de estos jóvenes actividades complementarias de carácter cultural, educativo y social que favorezcan su desarrollo personal y sus habilidades.

Marta del Arco valoró la implicación de la Fundación Alimerka en el proyecto: “Es una apuesta decidida por la igualdad de oportunidades, la inclusión sociolaboral y el acompañamiento especializado a jóvenes que alcanzan la mayoría de edad y están en programas de transición a la vida adulta, además de multiplicar el impacto social del programa”. Y añadió: “El acuerdo refuerza el compromiso con menores y jóvenes del sistema de protección y demuestra que la colaboración público-privada puede transformar vidas, porque es una oportunidad real para que los participantes construyan una vida adulta, independiente y plena”, ha agregado del Arco.

Antonio Blanco destacó que el objetivo del proyecto es "acompañar a estos jóvenes en el desarrollo de las competencias laborales y las habilidades sociales adecuadas para acceder a un empleo, valorando en primer lugar su posible contratación en el Grupo Alimerka".

Las entidades sociales que también están implicadas en este proyecto son: Fundación Hogar San José, IPE (Asociación Identidad para ellos y ellas), Centro Madre Isabel de Larrañaga, Fundación Cruz de los Ángeles, TRAMA, Campillín, Diagrama, Villa Alegre y Asociación Albéniz. El Proyecto Pértiga cuenta también con el apoyo del Servicio Público de Empleo del Principado, a través de su convocatoria de innovación e inclusión social, y con la colaboración de los Ayuntamientos de Oviedo y de Gijón.

La banda georgiana del "bumping" acepta condenas que suman doce años: robaron cinco viviendas en Oviedo en otros tantos días

Una jueza revoca una multa de 200 euros y la retirada del carné a un conductor por hablar por el móvil: la Guardia Civil no tomó declaración a la copiloto, que negaba la infracción

Del centro de acogida al mundo laboral: el proyecto público privado que beneficia a 14 jóvenes (algunos aún menores) en Asturias

La marca de leche infantil que circula por España y que está contaminada: la Agencia de Seguridad Alimentaria alerta de la posible presencia de toxinas

Asturias, líder en atención cardiovascular: el HUCA conmemora los 20 años de su exitoso modelo asistencial

Arde material en una empresa de maderas de Cangas de Onís

Detenido un estafador sierense por quedarse una caravana tras un falso pago a los propietarios: le constan numerosas denuncias en todo el país

La comisión sobre el accidente de Cerredo amplía las comparecencias y cita a dos técnicos más

