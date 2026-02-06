La comisión sobre el accidente de Cerredo amplía las comparecencias y cita a dos técnicos más

El trabajo parlamentario para indagar si algo falló en la administración en relación con el accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores, aún no concluye. La comisión ha ampliado las comparecencias para citar a dos personas más. Se trata del facultativo de la mina durante pocos meses y de una ingeniera de Minas cuyo nombre ha aparecido en varias declaraciones y que, presuntamente, estaría relacionada con la obtención de permisos.

Estaba previsto que las comparecencias concluyesen hoy con el ingeniero técnico de Minas, José Antonio Fernández Casillas, director facultativo de la mina de Cerredo en la que fallecieron cinco trabajadores cuando presuntamente extraían carbón ilegalmente. Casilllas ha guardado silencio ante la comisión parlamentaria de la Junta que investiga si la Administración falló en el control.

Fernández Casillas había sido citado con anterioridad pero no acudió. Los servicios de la Cámara reconocieron que se había producido un error en la citación, que nunca le fue entregada.

El propio Casillas lo señaló a los parlamentarios en una breve intervención inicial en la que trasladó su solidaridad y dolor a las familias de los "compañeros" fallecidos.

El ingeniero técnico se ha acogido al derecho a no responder a las preguntas al existir una causa judicial en instrucción y trasladó su voluntad de contribuir esclarecimiento de lo sucedido. De hecho, señaló que ha remitido al juzgado y a las fuerzas de seguridad cuanta información se le ha reclamado.

Pese al silencio de Casillas, los grupos (salvo el PSOE) expresaron las preguntas que le habrían formulado, principalmente relacionadas con su papel para que la explotación obtuviese autorización para un Proyecto de Investigación Complementaria. El diputado de Vox Gonzalo Centeno expuso una reproducción de la portada de un número de la revista del Colegio profesional COLMINAS, en la que Casillas aparece junto al presidente Adrián Barbón en un acto conmemorativo de la institución.