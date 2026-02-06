Detenido un estafador sierense por quedarse una caravana tras un falso pago a los propietarios: le constan numerosas denuncias en todo el país
Simuló una transferencia de 34.000 euros para cerrar la operación, pero los vendedores no vieron el dinero y cuando quisieron hablar con él, les bloqueó
Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Comisaría Local de Pola de Siero, detuvieron el pasado día 1 de febrero a un vecino de la localidad como presunto autor de un delito de estafa, tras apropiarse de una autocaravana valorada en 34.200 euros mediante un engaño basado en un falso pago bancario.
Las víctimas habían anunciado la venta de una autocaravana en un portal de compraventa entre particulares. El detenido se puso en contacto con los propietarios y acordó la compra del vehículo. Para consumar la estafa, mostró en la pantalla de su teléfono móvil un supuesto justificante de transferencia bancaria por el importe acordado, comprometiéndose a enviarlo a continuación.
Aprovechándose de la buena fe de los vendedores, logró que firmaran el contrato de compraventa y que le entregaran la autocaravana. Transcurridas varias horas y al comprobar que el dinero no había sido recibido, las víctimas intentaron contactar con el comprador en repetidas ocasiones. Tras ofrecer diversas excusas, el detenido terminó bloqueando el contacto telefónico, sin que el pago llegara a materializarse.
El modus operandi utilizado consiste en contactar con vendedores de vehículos (turismos, furgonetas o autocaravanas) anunciados en portales de compraventa. Tras ganarse la confianza de las víctimas, acuerda la compra y les muestra o envía un comprobante de transferencia aparentemente auténtico, pero que en realidad nunca llega a completarse o contiene errores que pasan desapercibidos. Una vez firmado el contrato, procede rápidamente al cambio de titularidad del vehículo y bloquea a los vendedores, que nunca reciben el dinero acordado.
El presunto autor ha sido denunciado en numerosas ocasiones por hechos similares cometidos en distintos puntos del territorio nacional.
Desde la Policía Nacional se recuerda la importancia de no entregar el vehículo ni su documentación hasta comprobar que el pago ha sido recibido de forma efectiva. Se recomienda realizar las reuniones en lugares públicos y seguros, verificar la identidad del comprador y utilizar métodos de pago seguros, evitando grandes cantidades en efectivo.
Asimismo, se aconseja desconfiar de compradores que no desean ver el vehículo, que ofrecen pagar más de lo solicitado o que actúan con prisas. Ante cualquier sospecha, se recomienda no continuar con la operación y denunciar los hechos ante las autoridades policiales.
