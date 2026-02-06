Dos eclipses, diez lluvias de estrellas y una alineación de planetas muy especial: el calendario astronómico que pone a Asturias por las nubes

Este 2026 pasará a la historia por ser el año del primer eclipse solar total del siglo XXI en España : en el país no se produce uno similar desde 1905, si bien el último en la Tierra fue el 8 de abril de 2024, visible en América del Norte. Y para más señas Asturias será uno de los lugares con la mejor ubicación para disfrutar de tal acontecimiento astronómico, en concreto, en Luarca se sitúa el punto, según los expertos, en los que se podrá ver a la Luna tapando al Sol durante más tiempo: 1 minuto y 50 segundos.

Nadie, o muy pocos, se lo quieren perder. De ahí que las plazas de alojamiento en Asturias estén prácticamente agotadas para el 12 de agosto, algunas reservadas ya desde hace más de un año. Pero hasta ese día que mucho tiempo y los entusiastas de la astronomía tienen muchas más citas en el cielo asturiano hasta esa fecha.

El equipo de Allande Stars, una empresa de divulgación científica asentada en Pola de Allande e impulsada por la astrónoma Lucía González, ha diseñado un calendario de lo más completo para disfrutar de los «eventazos» astronómicos de 2026 en Asturias, que no son pocos.

Eclipses

En cuanto eclipses el del 12 de agosto será el más importante, pero no el único. Alejandra Rueda, del equipo de Allande Stars, explica que el 28 de agosto habrá otro, que será parcial de Luna.

Lluvia de estrellas

También habrá muchas oportunidades, explica Rueda, de disfrutar de la lluvia de estrellas este año, que ya empezó con las Cuadrántidas en enero. Hacia el 22 de abril será el «máximo» de las Líridas –originarias en el cometa «Tatcher» y de las más antiguas que se tienen conocimiento– y del 5 al 6 de mayo, el mejor momento para las Eta Acuáridas, los restos del célebre cometa «Halley» por los que atraviesa a estas alturas del calendario la Tierra. A finales de julio, el día 30, será el turno de las Delta acuáridas, a las que la Luna casi llena dificultará ver.

Equipo de Allande Stars. / Irma Collín

Luego habrá que esperar precisamente al 12 de agosto, marcado en rojo para los expertos y aficionados a la astronomía, porque además del eclipse solar total en esa fecha tocan las famosas Perseidas o lágrimas de San Lorenzo. «Si has salido al campo a ver el eclipse y estás lejos de posibles focos de contaminación lumínica, aprovecha para quedar unas horas más disfrutando de la lluvia de meteoros», aconsejan en Allande Stars.

Más lluvias de estrellas: el 9 de octubre, con Luna nueva, tocan las Dracónidas y el día 21, las Oriónidas. «En ese caso habrá que esperar a la segunda mitad de la noche para evitar la Luna y ver así alguno de sus trazos luminosos», describe Alejandra Rueda. Para las Leónidas, del 17 al 18 de noviembre, habrá mejor suerte con la Luna, que permitirá disfrutar mejor de ellas. Y para despedir el año, en diciembre, habrá dos citas de lluvia de estrellas: el 14, las Gemínidas, «muy curiosas, ya que el origen de sus meteoros no es un comenta sino el asteroide ‘Faetón’», apunta Rueda; y el día 22, las Úrsidas, cuya visión será difícil al tocar esta jornada Luna llena.

Alineaciones y conjunciones planetarias

Además, habrá otro regalo estelar este 2026: una alineación planetaria. «Resulta muy llamativo cuando encontramos varios planetas alineados, pero cuando son seis el espectáculo es mayor», explica Alejandra Rueda. Pues bien, así será el próximo 28 de febrero cuando «tras la puesta de Sol será el momento de mirar al horizonte para ver alineados Marte, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno». En conjunción estarán las tardes del 8 y 9 de junio Venus y Júpiter: «Atraerán toda la atención al atardecer, tras la puesta de Sol, con apenas un grado de separación».

Y para despedir 2026, un año muy rico en fenómenos en el cielo, lo que animará la observación astronómica en la Tierra, llegará una nueva alineación: Marte, Júpiter, Urano, Saturno y Neptuno, hacia las 22 horas el día 31.

Así que toca apuntar las fechas y prepararse, si apetece, para disfrutarlas. El cielo de Asturias es único, dicen los científicos de Allande Stars. Y el de su concejo, libre de contaminación lumínica en pleno Suroccidente, es uno de lo más envidiados. Para el eclipse de agosto son muchas las actividades en marcha, tanto por la empresa allandesa como por los distintos concejos asturianos. Nadie quiere perder la oportunidad de disfrutar de un acontecimiento astronómico que hará historia.