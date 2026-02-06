Empiezan los problemas con la baliza v-16: multas de 200 euros y la denuncia de los asturianos de que "no se ve un pijo"
Los conductores que han tenido que hacer uso de este dispositivo obligatorio en caso de accidente desde el inicio de 2026 no creen que el coche quede señalizado de forma correcta
La baliza v-16 ya ha tenido un mes para rodar y los usuarios ya tienen sus propias conclusiones sobre su utilidad en caso de accidente. La sensación general: "No se ve un pijo".
La asturiana Encarni lleva la baliza en su guantera desde que, el pasado 1 de enero, se convirtió en un elemento obligatorio en todos los vehículos españoles. Aunque Encarni aún no ha tenido que utilizarla, sí ha visto a otros conductores con ella. “Vi un coche con la baliza puesta de día y no se veía nada”, asegura.
Es uno de los aspectos más criticados de la baliza. Algunos vídeos en redes sociales denunciaban la falta de visibilidad en caso de accidente. “No la he usado, pero he visto coches que la tenían puesta: los intermitentes se veían más” comenta María.
"Ni la compre"
Pese a ser obligatorio, aún hay asturianos, como Jandro o Santiago, que confiesan que aún no la han comprado.
No tenerla supone una sanción de 80 euros. Aunque el ministro de Interior solicitó a las fuerzas de seguridad un periodo de gracia sin multar, en Cataluña hicieron caso omiso y ya están multando a algunos conductores que no tienen la baliza v-16. No es el único lugar de España en el que han multado por no tener la baliza, y es que aseguran que también han multado en Valencia, aunque desde la DGT no han dado estos datos.
Multas de 200 euros por no poder las luces de emergencia
No basta con encender la baliza en caso de accidente, también hay que poner las luces de emergencia. No hacerlo puede acarrear multas de 200 euros.
Llevar la baliza en la guantera no es suficiente. No te exime de otras obligaciones, y en caso de emergencia hay que encender las luces de emergencia en el coche.
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
- Llega a Asturias una masa polar: la AEMET alerta de que el peligro será 'importante o extraordinario' en el Cantábrico, con oleaje y fuerte viento
- Multado por 200 euros por tener una avería y colocar su baliza v-16 en el capó: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores asturianos por el error que se repite
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar