Empiezan los problemas con la baliza v-16: multas de 200 euros y la denuncia de los asturianos de que "no se ve un pijo"

La baliza v-16 ya ha tenido un mes para rodar y los usuarios ya tienen sus propias conclusiones sobre su utilidad en caso de accidente. La sensación general: "No se ve un pijo".

La asturiana Encarni lleva la baliza en su guantera desde que, el pasado 1 de enero, se convirtió en un elemento obligatorio en todos los vehículos españoles. Aunque Encarni aún no ha tenido que utilizarla, sí ha visto a otros conductores con ella. “Vi un coche con la baliza puesta de día y no se veía nada”, asegura.

Es uno de los aspectos más criticados de la baliza. Algunos vídeos en redes sociales denunciaban la falta de visibilidad en caso de accidente. “No la he usado, pero he visto coches que la tenían puesta: los intermitentes se veían más” comenta María.

"Ni la compre"

Pese a ser obligatorio, aún hay asturianos, como Jandro o Santiago, que confiesan que aún no la han comprado.

No tenerla supone una sanción de 80 euros. Aunque el ministro de Interior solicitó a las fuerzas de seguridad un periodo de gracia sin multar, en Cataluña hicieron caso omiso y ya están multando a algunos conductores que no tienen la baliza v-16. No es el único lugar de España en el que han multado por no tener la baliza, y es que aseguran que también han multado en Valencia, aunque desde la DGT no han dado estos datos.

Multas de 200 euros por no poder las luces de emergencia

No basta con encender la baliza en caso de accidente, también hay que poner las luces de emergencia. No hacerlo puede acarrear multas de 200 euros.

Llevar la baliza en la guantera no es suficiente. No te exime de otras obligaciones, y en caso de emergencia hay que encender las luces de emergencia en el coche.