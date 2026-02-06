¿Por qué ArcelorMittal apuesta por invertir en descarbonización en Francia y no en Asturias? La clave está en la energía nuclear

La energía nuclear, en retirada en España, es clave para que ArcelorMittal de prioridad a Francia sobre Asturias a la hora de retomar sus grandes inversiones de descarbonización, que son la llave para garantizar el futuro de la actividad siderúrgica.

En un contexto de recuperación del sector, ArcelorMittal ha desbloqueado su plan de grandes inversiones en Europa y ha ratificado esta semana que la próxima acería de arco eléctrico se instalará en Dunkerque, en Francia. La inversión será de 1.200 millones de euros. Por contra, el proyecto de la acería eléctrica de Avilés seguirá en espera.

La dirección de ArcelorMittal señaló que a la hora de establecer prioridades en sus inversiones de descarbonización tiene muy en cuenta que los proyectos generen una tasa adecuada de retorno del capital invertido. En ese esquema, el proyecto de Dunkerque tiene a favor, según destacó la multinacional, "un acuerdo a largo plazo de suministro de electricidad baja en carbono con EDF y el apoyo del Gobierno" francés.

El pasado 26 de diciembre, ArcelorMittal y la compañía estatal energética EDF firmaron un contrato de asignación de producción de energía nuclear para las plantas de la multinacional siderúrgica en Francia. En virtud de ese acuerdo, EDF asignará a ArcelorMittal una parte de la capacidad de su parque nuclear operativo durante un periodo de 18 años. Tras la firma (que concretó una carta de intenciones ya acordada en enero de 2024), Reiner Blaschek, CEO de ArcelorMittal Europa - Productos Planos, resaltó que ese acuerdo "nos permitirá abastecer a nuestras plantas francesas a largo plazo con electricidad baja en carbono, un factor clave para la competitividad futura de nuestro acero producido en Francia".

Noticias relacionadas

En España, ArcelorMittal siempre ha asegurado que contar con un suministro eléctrico bajo en carbono con un precio predecible y competitivo es clave para la aprobación de nuevas inversiones.