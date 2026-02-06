Entérate de todo lo que pasa en Asturias (y en el mundo) con las alertas de LA NUEVA ESPAÑA

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A. R.

En una sociedad que necesita, cada vez más, información veraz, fiable y contrastada, LA NUEVA ESPAÑA apuesta por ampliar aún más su oferta de contenidos y trabaja en nuevas fórmulas para que lector pueda estar informado en todo momento, casi sin esfuerzo. Para ello, el periódico ofrece a sus lectores su sistema de alertas desde la aplicación y la web, así como una amplia oferta de newsletters de contenido especializado. Solo tienes que bajarte la app oficial y activar las notificaciones en tu dispositivo.

Para recibir estas alertas, los lectores de LA NUEVA ESPAÑA deberán tener descargada la aplicación para móviles del periódico y aceptar las notificaciones. La app de LA NUEVA ESPAÑA ofrece una experiencia que facilita la navegación y mejora la experiencia de lectura, sin distracciones. Pero las ventajas no acaban ahí...

1. Acceso a todos los contenidos

Sácale partido a todo el contenido de LA NUEVA ESPAÑA cuando y donde quieras. La mejor información sobre Asturias, tu concejo, tu barrio, tu gente... la que de verdad te importa, siempre a tu disposición.

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA / LNE

2. Newsletters exclusivas

Hemos actualizado nuestro catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados.

Ya hay cuatro operativas: Noticias del día (un resumen matinal de las informaciones más relevantes), Opiniones del día (para recibir antes que nadie las opiniones de los mejores articulistas), La semana política (una guía semanal para entender lo que está pasando en la política asturiana de la mano del redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA Vicente Montes) y la de Ocio, en la que cada tarde los suscriptores reciben la agenda más completa del día siguiente con planes para realizar a lo largo y ancho de Asturias.

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA / LNE

3. Pasatiempos

A nuestro clásico crucigrama, sudoku o sopa de letras... se suman nuevos juegos. Descubre Pangramax, un desafío diario que combina la agilidad mental con la cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Y este es sólo el principio. En los próximos meses, completaremos nuestra oferta actual de pasatiempos con retos diarios que pondrán a prueba tu mente. Además, solo por ser suscriptor, podrás acceder a todo el histórico de los juegos. Disfruta sin límites en la web y en la App.

4. Un club con ofertas y descuentos exclusivos

Desde LA NUEVA ESPAÑA agradecemos profundamente el compromiso de nuestros lectores con el diario y, en consecuencia, seguimos trabajando para ofrecerles nuevos y mejores servicios. Por eso, los suscriptores cuentan con un Club exclusivo que les permite tener acceso preferente a los eventos que organiza el periódico, así como a sorteos y a otros descuentos en empresas asociadas.

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA

Cinco razones para suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA / LNE

