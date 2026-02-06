Fricciones por el mando único de los rastreos en Asturias: Foro quiere forzar al consejero Calvo a un protocolo de coordinación con Adriana Lastra

El conflicto por la coordinación en los dispositivos conjuntos de rastreo, búsqueda y rescate entre la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) vuelve a la Junta General del Principado. Foro Asturias ha registrado una moción para que el Gobierno autonómico, representado en esta materia por el consejero Alejandro Calvo, pacte con la Delegación del Gobierno en Asturias, liderada por Adriana Lastra, “un protocolo de coordinación” que deje negro sobre blanco quién dirige los operativos cuando se actúa en el ámbito de la Protección Civil, como es el caso de rastreos y búsquedas.

La iniciativa, que se votará en el Pleno, llega después de que Foro y PP ya llevasen el asunto al parlamento asturiano esta semana, en un debate con Alejandro Calvo, de quien depende el SEPA, y tras las fricciones por el mando en rastreos y búsquedas que el partido viene denunciando a raíz de casos de descoordinación desvelados por este diario. Calvo aseguró en sede parlamentaria defender que el servicio del Principado lleve el mando en este tipo de operativos, pero negó tener constancia "formal" de fricciones con la Guardia Civil por ello, pese a las informaciones que lo han evidenciado.

Ahora, el grupo forista quiere que el acuerdo sea explícito: en el primer punto de su moción, reclama que la Junta “inste” al Consejo de Gobierno a “acordar con la Delegación del Gobierno en Asturias un protocolo de coordinación que garantice el Mando Único del SEPA en los operativos de protección civil”.

Foro subraya además que ese mando único debe ir ligado a una premisa operativa, “asegurando la movilización prioritaria de los recursos autonómicos por su especialización técnica y proximidad”, y lo vincula a la defensa de las competencias autonómicas con una referencia concreta: el cumplimiento “estricto” del artículo 12.11 del Estatuto de Autonomía.

Junto a la cuestión del mando en los dispositivos compartidos, la moción incorpora otras reclamaciones en materia de emergencias. Foro pide que el Ejecutivo remita “a la mayor brevedad” a la Cámara el Proyecto de Ley de Gestión de Emergencias y de Protección Civil del Principado de Asturias, con el objetivo de adaptar la legislación autonómica a la normativa estatal y, según el texto, “garantizando el blindaje de las competencias autonómicas de mando, la modernización de la estructura del SEPA y la necesaria seguridad jurídica de sus profesionales”.

El documento también apunta a un problema práctico habitual en grandes operativos: las comunicaciones. En su tercer apartado, Foro exige “garantizar la plena interoperabilidad e interconexión de los sistemas de comunicación del SEPA con el resto de fuerzas que intervienen en las emergencias en Asturias”, de forma que se pueda compartir información “en tiempo real”, agilizar movilizaciones y evitar “duplicidades”.

Además, el grupo plantea medidas de planificación y prevención. Reclama aprobar “de manera inmediata” el decreto para crear y regular el Registro de planes de autoprotección del Principado y solicita “iniciar de inmediato la revisión y actualización integral” del Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias (PLATERPA) y de los Planes Especiales, para su necesaria adaptación a la normativa básica y su integración en el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM).