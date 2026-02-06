Un herido y cuatro coches dañados al perder un camionero drogado su carga de troncos de madera en la Autovía entre Villaviciosa y Ribadesella

Un camionero está investigado por un presunto delito contra la seguridad vial después de que fuese perdiendo su carga de troncos de madera en la Autovía del Cantábrico, entre Villaviciosa y Ribadesella, en sentido a Cantabria, causando daños en al menos cuatro vehículos que no pudieron esquivarlos. Una persona que viajaba en el interior de los mismos resultó con lesiones de carácter leve, según informa la Guardia Civil de Asturias. El conductor dio positivo en drogas psicotrópicas, circunstancia que se relaciona directamente con la pérdida de la carga.

Sobre las 13.40 horas la Central Operativa de Tráfico de Asturias recibió múltiples llamadas informando de que un camión articulado Scania con semiremolque estaba arrojando a la calzada su carga de troncos de madera. Uno de los conductores avisó de que los troncos se encontraban en las inmediaciones del entronque con la Autovía de Oviedo a Villaviciosa, a la altura de Fabares. Los troncos estaban en plena calzada, por lo que el riesgo de accidente era serio, y de hecho cuatro vehículos sufrieron daños al no poder esquivar las maderas.

Interceptado

Una vez recibido el aviso, se trasladó a la zona una patrulla del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, que interceptó el vehículo articulado a las 14.14 horas, en la carretera de Ribadesella a Llanes (AS-379). Los agentes, al ver que el conductor no presentaba un estado adecuado para la conducción le hicieron la prueba de alcohol y drogas, arrojando un resultado positivo en psicotrópicos, lo que explica que sufriese la pérdida de la carga y ni siquiera se detuviese. El Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) se ha hecho cargo de la investigación del camionero por un delito contra la seguridad vial, que se castiga con prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad (31-90 días), así como la retirada del carné de conducir de uno a cuatro años.

Noticias relacionadas

Se llevaron a cabo las gestiones precisas para retirar la carga de madera desperdigada a lo largo de la Autovía.