Homenaje a Fernando Nanclares y Nieves Ruiz, hoy en el campus del Milán

Nieves Ruiz Fernández y Fernando Nanclares Fernández nacieron los dos en 1947, ella en Madrid y él en Oviedo y acabaron coincidiendo como estudiantes de Arquitectura en la Escuela de Madrid a finales de los setenta. "En 1970, el curso último, alquilamos un apartamento a modo de estudio en Madrid con Paco Partearroyo y Antón Capitel. Allí trabajamos en nuestros primeros proyectos. Nos casamos en 1974 y nos vinimos a Oviedo. Desde entonces solo nos ha hecho parar la edad y, por supuesto, la crisis". Así resume el propio Nanclares el inicio de una trayectoria profesional y personal que hoy recibirá un homenaje público.

El acto se desarrollará en el salón de actos del segundo piso del edificio administrativo del Campus del Milán, conducido por la catedrática Natalia Tielve.

Premio Asturias de Arquitectura en 2016 por el libro "Lo moderno de nuevo. Arquitectura en Asturias. 1950-1965" y premio "Castelao" a toda una trayectoria profesional concedido el año pasado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, la pareja desarrolló una actividad frenética y muy relevante a finales del pasado siglo. Entre otros proyectos, destaca su intervención en la recuperación del Prerrománico del Naranco, la reforma del Antiguo Banco de España como sede de la Presidencia del Principado, la reforma del puerto de Gijón, la de la sede de LA NUEVA ESPAÑA, el acceso a Tito Bustillo, la rehabilitación del entorno histórico en Cimadevilla, Gijón, o el centro de Empresas de La Curtidora en Avilés. El acto se retransmitirá también en streaming.