El ICO recibe 25 proyectos de empresas asturianas para crecer

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha recibido 25 solicitudes de proyectos de empresas asturianas para ganar tamaño, uno de los objetivos estructurales del tejido económico de la región, más atomizado que en el resto de España. Las propuestas, que suman un total de 20 millones de euros en créditos, se dirigen a la nueva línea ICO Crecimiento, puesta en marcha el pasado septiembre por el Gobierno español para fomentar el aumento de dimensiones de las compañías españolas. Se trata, además, de una modalidad financiera que puede tramitarse totalmente de forma digital.

El presidente del ICO, Manuel Illeca, presentó ayer las "oportunidades" de la línea Crecimiento en una jornada organizado por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Porque, de hecho, la primera empresa que solicitó un préstamo de este tipo es asturiana: la tecnológica ovetense Buendía, que acaba de cerrar una ronda de financiación de 8 millones de euros liderada por el instituto estatal.

No obstante, Illeca aseguró ayer que el ICO "quiere ser más activo en proyectos para las pymes de todo tipo de sectores", pero destacó en concreto el de la construcción. "La vivienda es un problema social de primer orden y, además, es una oportunidad de negocio que las empresas deben conocer. Llevamos financias más de 7.000 viviendas en el país, muchas de ellas en Asturias, y creemos que podemos financiar muchas más", aseguró.

Por su parte, la presidenta de FADE, María Calvo, reafirmó que ICO Crecimiento "está apoyando a muchas empresas asturianas de muchos sectores".

Proyectos rurales

La del ICO no fue la única iniciativa financiera presentada ayer para favorecer a las empresas de la región. Así, Central Lechera Asturiana, la Fundación Caja Rural y el Gobierno del Principado, a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), presentaron Paraíso Natural Ventures, un vehículo de inversión por el que se podrán financiar proyectos innovadores ligados al medio rural.

El vehículo arranca con una primera fase de inversión dotada con 2 millones de euros y ya cuenta con un primer proyecto, la "start up" Taste Lab, una empresa especializada en análisis sensorial y digitalización de procesos de cata en la industria alimentaria.

"Vemos que aspectos como el relevo generacional es uno de los grandes retos que tenemos que afrontar juntos en los próximos años y creemos que en la innovación y en el emprendimiento encontraremos respuestas para abordarlos", afirmó Rubén Hidalgo, director de innovación de Central Lechera Asturiana.