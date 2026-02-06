Jura como jueza de Almendralejo (Extremadura) la magistrada gijonesa Raquel García Cuesta, de la 74.ª promoción de la carrera judicial

El salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en Cáceres ha acogido este viernes el acto de juramento o promesa de dos juezas correspondientes a la 74 promoción de la Carrera Judicial, y que han sido destinadas a distintos órganos jurisdiccionales de la Comunidad Autónoma.

Una de ellas es la gijonesa Raquel García Cuesta, que tiene 32 años y ejercerá en la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almendralejo. Su padrino en el acto fue el magistrado Luis Ortíz Vigil, de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias.

También ha tomado posesión Cristina Bohoyo Díaz, de 31 años de edad y natural de Badajoz, quien será la titular de la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llerena. Ha contado como madrina con la magistrada de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción de Badajoz, Marta Hernández Sánchez.

El acto también ha servido para que preste su juramento la nueva magistrada de la Sala de lo Social del (TSJEx), Pilar Elena Sevilleja Luengo, cuya madrina ha sido la magistrada de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instrucción del Tribunal de Instancia de Toledo.

De esta forma, han jurado o prometido su cargo ante los miembros de Sala de Gobierno presidida por la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, que en su intervención en el acto les ha recordado la responsabilidad que tienen como Poder del Estado que son y el servicio público que prestan a los ciudadanos y les ha transmitido el apoyo de la Sala de Gobierno.

En este sentido, les ha recordado que no olviden que el juez tiene que ser "humano, cercano y próximo y que impere el sentido común", a la vez que ha puesto en valor la función jurisdiccional.