Lastra carga contra el PP por su gestión del caso de acoso en Móstoles: "Los populares han humillado y denostado a la víctima"

La delegada del Gobierno en Asturias y vicesecretaria de Acción Política del PSOE asturiano, Adriana Lastra, ha cargado con dureza contra el Partido Popular por su gestión del presunto caso de acoso sexual denunciado por una exconcejala en el Ayuntamiento de Móstoles. Ha acusado tanto a la dirección del partido en Madrid como a la nacional de “encubrir al acosador” y de abandonar a la víctima.

La que fuera número dos del PSOE nacional no se mordió la lengua a la hora de exigir a su propio partido contundencia ante los casos de presuntos acosos. Lastra instó, al igual que varias dirigentes del partido de marcado perfil feminista, a que el PSOE llevase ante la fiscalía las denuncias internas. Ahora, tras trascender un caso de presunto acoso sexual a una concejala de Móstoles, Lastra ha afeado a los populares su actitud en el caso, las críticas lanzadas contra el PSOE y ha recordado que "la violencia sexual es algo que existe en cualquier ámbito de la sociedad".

Lastra ha centrado su intervención en el respaldo a la denunciante, subrayando que “cada vez que hablamos de acoso sexual tenemos que hablar primero de las víctimas, que son la parte más vulnerable”. “Todo el apoyo a esta víctima y a todas las que pueda haber”, ha afirmado.

Según la dirigente socialista, la concejala comunicó los hechos “por los canales internos del partido, con su nombre y apellidos”, pidió ayuda y dejó constancia por escrito del presunto acoso. Sin embargo, sostiene que la respuesta del PP fue desacreditarla y presionarla para guardar silencio. “Lo que hemos visto es cómo su propio partido la humilla y la denosta, cómo la llaman mentirosa e intentan desvirtuar lo ocurrido”, señaló.

Lastra ha ido más allá y ha pedido responsabilidades políticas directas. En concreto, ha reclamado la dimisión del alcalde de Móstoles y explicaciones a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, así como al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. También ha criticado la reacción del líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, por limitarse, a su juicio, a remitir a la justicia sin exigir responsabilidades internas.

“La víctima denunció. Lo hizo dentro del partido, no de forma anónima, pidió ayuda y el Partido Popular decidió encubrir al presunto acosador”, insistió.

La dirigente socialista recordó que, según las informaciones conocidas, la mujer terminó renunciando a su acta de concejal, abandonando la política municipal y dándose de baja en el partido.

Lastra aprovechó el caso para marcar distancias con la gestión del PSOE ante situaciones similares. “Cuando en el Partido Socialista tenemos conocimiento de una denuncia por acoso o agresión, esa persona es apartada automáticamente”, afirmó. “Nosotros no encubrimos a los acosadores; apoyamos a las víctimas”, ha añadido. Ha recordado también casos como el de Nevenka Fernández para sostener que el PP “vuelve a colocarse del lado del agresor y no de la víctima”.