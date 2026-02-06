Mapfre crea la dirección territorial Norte "para estar aún más cerca del cliente"

Mapfre presentó ayer en Oviedo su renovada imagen corporativa y su nueva dirección regional Norte, que engloba a Asturias, León y Cantabria dentro de la reorganización territorial de la compañía. "Pretendemos reforzar, aún más, nuestra cercanía a los clientes", señaló el salmantino Pedro Antonio Vicente, con una trayectoria de 25 años en la compañía, ocupando cargos directivos en España y Portugal, y que ahora asume la dirección regional Norte.

En esta nueva territorial, Mapfre cuenta con 246 empleados (182 en Asturias), 158 oficinas (de las que 83 están en el Principado), alrededor de 355.000 clientes y una cuota de mercado del 18% en Asturias. "La nueva estructura va a darnos una mayor velocidad comercial para garantizar el crecimiento de Mapfre y seguir liderando el mercado asegurador", señaló Pedro Antonio Vicente.

En la presentación, celebrada en el hotel de La Reconquista de Oviedo, Mapfre reunió a empresarios, instituciones y clientes. Además de Pedro Antonio Vicente, intervino Nuria Castaño, subdirectora general para la Estrategia del Modelo de Región y Atracción de Inversiones de la Conserjería de Ciencia, Industria y Empleo, que destacó la "apuesta estable y a largo plazo" de Mapfre por Asturias y resaltó que "un sector asegurador fuerte da equilibrio y estabilidad al territorio".

El acto lo cerró Mario Arias, teniente alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, que destacó la importancia de contar en la región "con empresas sólidas y con vocación de permanencia".