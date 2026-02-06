Mapfre crea la dirección territorial Norte "para estar aún más cerca del cliente"
"Vamos a ganar velocidad comercial", señala Pedro Antonio Vicente, nuevo director territorial
Mapfre presentó ayer en Oviedo su renovada imagen corporativa y su nueva dirección regional Norte, que engloba a Asturias, León y Cantabria dentro de la reorganización territorial de la compañía. "Pretendemos reforzar, aún más, nuestra cercanía a los clientes", señaló el salmantino Pedro Antonio Vicente, con una trayectoria de 25 años en la compañía, ocupando cargos directivos en España y Portugal, y que ahora asume la dirección regional Norte.
En esta nueva territorial, Mapfre cuenta con 246 empleados (182 en Asturias), 158 oficinas (de las que 83 están en el Principado), alrededor de 355.000 clientes y una cuota de mercado del 18% en Asturias. "La nueva estructura va a darnos una mayor velocidad comercial para garantizar el crecimiento de Mapfre y seguir liderando el mercado asegurador", señaló Pedro Antonio Vicente.
En la presentación, celebrada en el hotel de La Reconquista de Oviedo, Mapfre reunió a empresarios, instituciones y clientes. Además de Pedro Antonio Vicente, intervino Nuria Castaño, subdirectora general para la Estrategia del Modelo de Región y Atracción de Inversiones de la Conserjería de Ciencia, Industria y Empleo, que destacó la "apuesta estable y a largo plazo" de Mapfre por Asturias y resaltó que "un sector asegurador fuerte da equilibrio y estabilidad al territorio".
El acto lo cerró Mario Arias, teniente alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, que destacó la importancia de contar en la región "con empresas sólidas y con vocación de permanencia".
Suscríbete para seguir leyendo
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a Madrid y Valencia los órganos donados por un adolescente asturiano
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar
- ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias
- La historia del dominicano que tardó año y medio en conseguir los papeles en Asturias: 'Mi mujer tenía nacionalidad española, y ni con esas