Del mítico "Un, dos, tres" al Erasmus en Alemania: los primeros recuerdos de la entrada en la UE de los dos eurodiputados asturianos

Susana Solís tenía 15 años cuando España entró en la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea (UE). Jonás Fernández, 7. La primera se acuerda mucho mejor que el segundo, por motivos obvios, de aquel momento histórico del que este 2026 se cumplen cuarenta redondos años.

«España se abría al mundo, fue muy emocionante», reseñó Solís, quien en pocos años acabaría siendo una de las primeras estudiantes en disfrutar del programa Erasmus, en Alemania, que permite cursar en las universidades de otros países de la UE. «Yo, sinceramente, poco puedo decir de entonces. De lo único que me acuerdo es del cómico Antonio Ozores, que salía en el programa «1, 2, 3» y decía aquello de ‘ya semos europeos’», confesó Fernández con humor.

Un momento de la charla, con la moderadora, María José Iglesias, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, en el centro, entre Fernández y Solís. / Irma Collín

Lo que sí comparten ambos es que entonces, en ese lejano 1986, no pensaban acabar convertidos en lo que hoy son: miembros del Europarlamento en representación de España. Así lo confesaron los eurodiputados asturianos durante su intervención en las VII jornadas «Europa en equilibrio» organizadas en Oviedo por el Equipo Europa, la Oficina del Parlamento Europeo en España y el Instituto Asturiano de la Juventud. Su intervención fue destinada a un numeroso grupo de jóvenes convocados para la ocasión y a los que ambos políticos dejaron claro que son «el futuro» de Europa, que a Europa se le debe «mucho» y que la Unión debe darles «soluciones y oportunidades».

Lo recalcó con énfasis Susana Solís, eurodiputada del Grupo Popular, quien echó la vista atrás: «Necesitamos a los jóvenes y ahora Europa debe aterrizar y daros respuestas en vivienda, familia, trabajo... Si no, habremos fallado». La eurodiputada avilesina hizo suyas unas recientes palabras de Felipe VI sobre la necesidad de tener en cuenta que la UE «no debe darse por sentado ni se ha logrado gratis. Ahora veis como normal salir de viaje, iros a estudiar fuera, usar el móvil... Pero cuando a mi me tocó era algo muy novedoso, especial. Entrar en la UE me influyó en el futuro, tanto a nivel personal como profesional. España derribó fronteras y asumió un cambio total modernizándose, consolidando la democracia, avanzaron las infraestructuras...». En resumen, según Solís, lo de la UE es un «éxito incontestable».

De Alfonso II a la actualidad

De la misma opinión es Jonás Fernández, miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas. «Echo la vista atrás y es increíble lo ocurrido en 40 años», apuntó. «Siempre hemos sido europeos, los españoles y los asturianos en concreto, desde Alfonso II y sus contactos con Carlo Magno, con la corte en Aquisgrán, muy cerca por cierto de la de la UE», reseñó.

El eurodiputado ovetense admitió que España entró en ese «club profundamente democrático, que ha logrado que los europeos vivamos juntos en paz , con algo de retraso. Pero una vez dentro, la evolución del país ha ido a la par que el resto de Europa».

Son más de 200.000 millones de euros los que la UE ha invertido en España en los últimos 40 años. Una cifra que se ve en la modernización de la industria, del sector primario, etc, apuntó Susana Solís. Todo eso hay que cuidarlo para seguir avanzando, apuntó la eurodiputada popular, en un momento de muchos «desafíos a los que hay que dar respuesta y ante la amenaza de los populismos de ambos extremos. El orden mundial ha cambiado y hemos visto que la UE destaca en valores pero necesitamos ser el doble de fuertes».

Se refirió Jonás Fernández al «orgullo de ser europeos» y a las muchas ventajas que ha conllevado la UE. Citó el, en sus palabras, «rollo independentista catalán, cuando el 1 de octubre y todo aquello». Y se explicó: «Tengo la firme convicción que fuera de la UE esa crisis ahora resuelta, como queramos verla, hubiera ido por otros cauces».