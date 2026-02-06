Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La plantilla de Ence en Navia convoca huelga indefinida a partir del día 13

Los trabajadores se oponen a los 96 despidos que plantea la empresa y sólo aceptan prejubilaciones

Manifestación de trabajadores de Ence en Navia, el pasado domingo.

Manifestación de trabajadores de Ence en Navia, el pasado domingo. / Miki López

Yago González

Yago González

Oviedo

Los trabajadores de la fábrica de Ence en Navia han convocado una huelga indefinida que arrancará a las 6.00 de la madrugada del próximo viernes, día 13, según han confirmado a LA NUEVA ESPAÑA fuentes del comité de empresa.

El objetivo de la movilización es presionar a la dirección del grupo papelero de cara las reuniones previstas para los próximos lunes y miércoles para negociar el expediente de regulación de empleo (ERE), que la empresa quiere aplicar sobre 96 trabajadores, el 26% de los 368 con que cuenta la planta naviega.

El comité se opone tajantemente a cualquier despido y únicamente aceptaría 29 prejubilaciones para trabajadores de más edad.

El pasado domingo, la plantilla de Ence lideró una manifestación en Navia en contra del ERE que convocó a unos 4.000 participantes. Además, los trabajadores cuentan con el apoyo del Gobierno del Principado y la mayoría de los grupos parlamentarios de la Junta.

Asimismo, el comité se reunió este jueves con el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, oriundo del occidente asturiano.

