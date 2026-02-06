La producción de la industria asturiana creció en 2025 pese al bache del último trimestre

La producción de la industria asturiana subió en 2025 un 2,2%, el quinto mayor incremento entre las comunidades autónomas y ello a pesar del bache del último trimestre vinculado a la parada por avería de uno de los dos hornos altos de ArcelorMittal en Gijón. El incremento de la producción fabril de Asturias fue nueve décimas superior al de la media nacional (1,3%), según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto del año y por destino económico de los bienes, en Asturias solo bajó la producción de bienes de equipo, un 3,9%, mientras que subió la de energía, un 4,4%, por el incremento de generación de las centrales de gas; los bienes intermedios, un 4,1%, y la de bienes de consumo, un 2,4%.

La industria asturiana cerró 2025 con un incremento de la producción del 2,2% pese a las caídas de los tres últimos meses del año: un 3,8% en octubre, un 5,3% en noviembre y un 9,8% en diciembre, tras haber encadenado previamente diez meses al alza. Ese trimestre de caída estuvo muy vinculado al recorte de producción de acero por la avería de uno de los dos hornos altos de ArcelorMittal en Gijón.

Aumento nacional del 1,3 %

En el conjunto del país, la producción industrial creció un 1,3% en el conjunto del año 2025 tras aumentar un 2,8% en diciembre con respecto al mismo mes de 2024, una tasa seis décimas superior a la de noviembre, debido principalmente al buen comportamiento de los bienes de consumo no duradero.

Las actividades que registraron un mayor impulso medio de su producción industrial en 2025 fueron la fabricación de otro material de transporte (5,8 %); las industrias extractivas (4,9 %); el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (4,6 %) y la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (4,5 %).

Por contra, las actividades con mayor descenso fueron la industria del cuero y del calzado, un 8,7 %; la confección de prendas de vestir, un 5,6 %; y la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, un 4,5 %.

Por comunidades, Andalucía registró el mayor aumento en media anual (8,8 %), seguida de Castilla y León (6,2 %) Baleares (4 %), Aragón (2,6 %) y Asturias (2,2 %), mientras que bajó especialmente en Navarra (- 2,6 %), País Vasco (- 2,3 %) y Comunidad Valenciana (- 1,3 %).

Noticias relacionadas

El índice de producción industrial (IPI) encadena en España siete meses consecutivos con tasas positivas.