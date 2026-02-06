Protesta en Bruselas en defensa de la industria, con presencia asturiana

Los sindicatos europeos afiliados a la internacional sindical IndustriALL Europa protagonizaron una concentración de protesta en Bruselas, frente al Parlamento Europeo, para exigir inversiones y buenos empleos en la industria. A la movilización asistieron los asturianos Jonás Fernández, eurodiputado del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, y Raúl Cueto, secretario del sector siderometalúrgico de UGT FICA. En una reunión posterior, el sindicalista trasladó al diputado las propuestas y reivindicaciones de UGT FICA en materia de política industrial europea y en materia de transición energética justa para la necesaria reducción de las emisiones CO2.