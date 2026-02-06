Salud aclara lo que está sucediendo en Asturias con las bajas laborales: lo deciden los médicos
La medida garantiza que la persona reciba el tratamiento, seguimiento y descanso adecuados para recuperarse antes de reincorporarse
¿Cuánto tiempo puedo estar de baja?, ¿puedo desplazarme estando de baja?, ¿en qué condiciones se puede pedir el alta voluntaria? Con respecto a las bajas laborales existen muchas dudas y la Consejería de Salud del Principado de Asturias ha decidido explicar cómo se gestionan.
Tras un accidente o lesión que impide continuar con la actividad laboral, el profesional de la salud puede emitir una baja médica. "Es el médico, no el paciente, quien decide si procede o no la baja laboral", aclaran desde el Principado. La decisión se toma para garantizar que la persona reciba el tratamiento, seguimiento y descanso adecuados para recuperarse antes de reincorporarse.
En caso de una enfermedad común o un accidente laboral se debe consultar a un médico. En el caso de una enfermedad profesional o accidente en el trabajo, se debe acudir a la mutua.
Una vez que se tienen claros los conceptos básicos, toca aclarar los puntos más conflictivos.
¿Cuánto tiempo se puede estar de baja?
Siempre es un médico quien lo determina y, en todo caso, el plazo máximo de duración es de 365 días; es decir, de un año. Una vez que pasa el año, la baja pasa a ser controlada por la Seguridad Social.
Durante todo el período de baja, el trabajador tiene una serie de obligaciones:
- Facilitar al médico los datos necesarios para cumplimentar los partes médicos
- Recoger personalmente (salvo casos de fuerza mayor) los partes de baja, confirmación y alta.
- Acudir a las revisiones indicadas para el control de la bajal.
- Seguir el tratamiento prescrito, evitando realizar actividades que perjufiquen la recuperación.
¿Puedo desplazarme estando de baja?
La Consejería de Salud del Principado explica que los desplazamientos temporales de alguien que está de baja médica no requieren previa autorización médica. "Quien se desplace temporalmente lo hará bajo su entera responsabilidad, teniendo en cuanta que no debe faltas a las revisiones programadas, ni suspender el tratamiento pautado", especifican.
El Principado también puntualiza que la baja "es incompatible con la realización de cualquier actividad laboral".
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
- Llega a Asturias una masa polar: la AEMET alerta de que el peligro será 'importante o extraordinario' en el Cantábrico, con oleaje y fuerte viento
- Multado por 200 euros por tener una avería y colocar su baliza v-16 en el capó: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores asturianos por el error que se repite
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar