Salud aclara lo que está sucediendo en Asturias con las bajas laborales: lo deciden los médicos

¿Cuánto tiempo puedo estar de baja?, ¿puedo desplazarme estando de baja?, ¿en qué condiciones se puede pedir el alta voluntaria? Con respecto a las bajas laborales existen muchas dudas y la Consejería de Salud del Principado de Asturias ha decidido explicar cómo se gestionan.

Tras un accidente o lesión que impide continuar con la actividad laboral, el profesional de la salud puede emitir una baja médica. "Es el médico, no el paciente, quien decide si procede o no la baja laboral", aclaran desde el Principado. La decisión se toma para garantizar que la persona reciba el tratamiento, seguimiento y descanso adecuados para recuperarse antes de reincorporarse.

En caso de una enfermedad común o un accidente laboral se debe consultar a un médico. En el caso de una enfermedad profesional o accidente en el trabajo, se debe acudir a la mutua.

Una vez que se tienen claros los conceptos básicos, toca aclarar los puntos más conflictivos.

¿Cuánto tiempo se puede estar de baja?

Siempre es un médico quien lo determina y, en todo caso, el plazo máximo de duración es de 365 días; es decir, de un año. Una vez que pasa el año, la baja pasa a ser controlada por la Seguridad Social.

Durante todo el período de baja, el trabajador tiene una serie de obligaciones:

Facilitar al médico los datos necesarios para cumplimentar los partes médicos

Recoger personalmente (salvo casos de fuerza mayor) los partes de baja, confirmación y alta.

Acudir a las revisiones indicadas para el control de la bajal.

Seguir el tratamiento prescrito, evitando realizar actividades que perjufiquen la recuperación.

¿Puedo desplazarme estando de baja?

La Consejería de Salud del Principado explica que los desplazamientos temporales de alguien que está de baja médica no requieren previa autorización médica. "Quien se desplace temporalmente lo hará bajo su entera responsabilidad, teniendo en cuanta que no debe faltas a las revisiones programadas, ni suspender el tratamiento pautado", especifican.

Noticias relacionadas

El Principado también puntualiza que la baja "es incompatible con la realización de cualquier actividad laboral".