Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 7 de febrero de 2026

Oviedo

Ópera «Carmen»

El teatro Campoamor acoge a las 19.30 horas, la representación de la ópera «Carmen», de Georges Bizet, uno de los títulos más populares del repertorio lírico, dentro de su programación de ópera.

Reunión alcohólicos anónimos

A las 18.00 horas, se celebrará una reunión abierta de información pública de Alcohólicos Anónimos en los locales parroquiales de San Juan el Real, situados en la calle Fray Ceferino nº 24, bajo izquierda, en Oviedo. La reunión está abierta a todo el público en general.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 1 de marzo se puede visitar «In Arcadia», el nuevo proyecto de Alberto Ámez. Sigue también, hasta el 8 de febrero, la exposición antológica de Jaime Herrero «Desde el gran teatro de sombras». Completan el programa actual la colección dedicada a la producción de Matarranz entre 2020 y 2025. Además se puede visitar la exposición permanente del museo, que abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 19.30 horas arrancará en el teatro Jovellanos «Un tranvía llamado deseo», de Tennessee Williams, con la dirección y la adaptación de David Serrano.

Teatro de la Laboral

La compañía «El Jaleo Producciones Artísticas» ofrece desde las 20.00 horas «El Fantasma de Canterville» en el teatro de la Laboral. A las 17.00 horas, espectáculo de magia para niños en la recepción de la Laboral. Además. a las 19.00 horas, en el paraninfo se proyectará «El sendero azul», de Gabriel Mascaro.

Gijón Arena

La plaza de toros de El Bibio acoge desde las 21.00 horas el concierto de «Clarent».

Jardín Botánico Atlántico

De 11.00 a 14.00 horas se llevará a cabo el taller dirigido a personas adultas con discapacidad «Arte y discapacidad. La voz de los árboles». Imparte el Colectivo Berde, con Jennifer Ramsay.

Residencia El Palacio

De 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 18.00 horas habrá una jornada de puertas abiertas en «El Palacio. Residencias artísticas y acción cultural». En la cita se podrán conocer los cuatro proyectos artísticos desarrollados en residencia en el marco de la primera parte su segunda convocatoria. Habrá dos itinerarios guiados por los proyectos artísticos, uno a las 12.30 horas y otro a las 18.00 horas.

Museo Evaristo Valle

La visita guiada «Escuchar la tierra. Un paseo por los árboles sagrados de los nativos americanos» dará comienzo a las 12.30 horas en el Museo Evaristo Valle. Además, se podrá visitar la exposición «Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle». Asimismo, la muestra «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Antiguo Instituto

La exposición «13», de creadoras asturianas, se podrá visitar hasta el 15 de febrero. La muestra se ha configurado a partir de la creación del calendario y agenda de igualdad 2026 «Creadoras Contemporáneas en Asturias». Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Ateneo de La Calzada

A las 9.30 horas dará comienzo la octava jornada de empleo y formación de la asociación «Asta».

Centro del Monte Deva

A las 11.00 horas empezará la yincana familiar «Retos de la naturaleza» en el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva.

CMI El Coto

Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición «Pixel nostalgia: Historia de los videojuegos retro», organizada por la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro. Los horarios son de lunes a viernes de 8.30 a 21.15 horas.

CMI El Llano

Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición fotográfica «El instante retratado», de la Universidad Popular. El alumnado de los cursos de fotografía mostrarán así el trabajo realizado durante los diferentes talleres y cursos dirigidos por sus profesores Cecilia Aguirre y Pedro Timón.

CMI La Arena

En la sala de exposiciones se puede ver la muestra «Una vida de creación», de Ramón Viguela que repasa diversas obras pictóricas, esculturas y otras actividades artísticas de los últimos 56 años. Estará abierta al público hasta el 6 de febrero en horario de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Toma 3

A las 13.00 horas, Elena Mesa presentará «Sé morir».

Fundación Alvargonzález

La exposición de fotografía y escultura_«Escultura y fotografía macro», de Paco Orejón, se podrá ver hasta el 20 de febrero. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 16 de febrero se podrá disfrutar de la exposición «Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista». Además, hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990». Hasta el 28 de febrero estará «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar «Gas, óxido, sal», de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola, hasta el 22 de febrero. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo puede visitarse la exposición «Paisajes de resistencia», de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Avilés y comarca

Muestra fotográfica en Avilés

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición «Ramón Masats. Visit Spain», que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea.

Concierto de Amaral en La Magdalena, en Avilés

El pabellón de exposiciones de La Magdalena acoge a las 21.00 horas el concierto de Amaral, su única actuación en Asturias enmarcada en la gira «Dolce Vita Tour». Eva Amaral y Juan Aguirre, además de las canciones de su nuevo disco, interpretarán muchos de los temas aplaudidos por el público a lo largo de su trayectoria. La apertura de puertas está prevista a las 19.00 horas, y el concierto dará comienzo a las 21.00 horas. Entradas en ticketvip.es.

Club LA NUEVA ESPAÑA en Luanco por las fiestas del Socorro

La edición de Avilés y comarca de este diario recupera el Club LA NUEVA ESPAÑA, el foro público que aborda temas de actualidad y de interés territorial como es la celebración en estas fechas del 250.º aniversario del «milagro» del Socorro. La cita será a las 12.00 horas, en el Museo Marítimo de Asturias. Bajo el título «El Socorro de Luanco: historia y significado 250 años después», esta sesión del Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés y Comarca se presenta como un espacio para la reflexión sobre unas celebraciones impregnadas de la tradición marinera de la Villa. Intervendrán: Jorge Suárez, alcalde de Gozón; el historiador Ignacio Pando, gran conocedor del significado del Socorro para la villa luanquina; Javier Artime, presidente de Luanco Recuperación de Tradiciones, una de las entidades implicadas en la recuperación del certamen de canción marinera, que forma parte de las actividades de dinamización dentro del programa festivo; y Agustín Estébanez, que forma parte del grupo parroquial que organiza junto con el Ayuntamiento las fiestas del Socorro. Como moderadora de la mesa ejercerá la jefa de sección de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés y Comarca, Covadonga Jiménez. Habrá también, dentro de la programación festival por el Socorro, pasacalles a las 18.30 horas y verbena, a partir de las 23.00 horas.

Musical «Sonrisas y lágrimas» en el Teatro Palacio Valdés

Primera función del sábado del musical «Sonrisas y lágrimas» en el teatro Palacio Valdés, que cuenta la historia de la familia Von Trapp en la Austria de los años 30. Será a las 17:00 horas en el Teatro Palacio Valdés. A las 20.30 horas habrá un segundo pase. Entradas desde 40 euros.

Mercado semanal en Las Vegas (Corvera)

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la calle Rubén Darío y el parque Europa, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Talleres de pumptrack en Villalegre

La pista pumptrack de Villalegre (C/ Alonso Ojeda) acoge talleres de 11.00 a 13.00 horas. Hoy será la quinta sesión dedicada a obstáculos y combinaciones.Dirigidos a jóvenes de entre 12 y 16 años, los talleres estarán guiados por una monitora que acompañará al grupo resolviendo dudas, orientando en la técnica y motivando a los adolescentes para que disfruten al máximo. La actividad es gratuita y de acceso libre, sin necesidad de experiencia previa. Solo se requiere acudir con bicicleta propia y casco, aunque se pondrán a disposición dos bicicletas para quienes no dispongan de una, evitando que nadie se quede sin participar.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de «La Ilustración y sus procesos» con la obra del ilustrador Juan Alberto Hernández, visible en la fachada del espacio de la avenida de Portugal del 2 de febrero al 15 de marzo, de 17.00 a 20.00 horas. Organizada por la Factoría Cultural y comisariada por Raquel Lagartos, la muestra acerca al público los procesos creativos de la ilustración contemporánea. El ciclo continuará hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Avilés y comarca, capital de los guisos de cuchara

La comarca de Avilés es la capital de los platos de cuchara con la segunda edición de las jornadas gastronómicas “Homenaje a los guisos de invierno”. Los establecimientos adheridos ofrecen platos y menús a precios populares. Pote, fabada o garbanzos con bacalao y espinacas. En forma de raciones con precios de entre 15 y 25 euros, o como completos menús, con precios que oscilan entre los 24 y 30 euros.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición «Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario «en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto se puede visitar hasta el 1 de marzo. Hay más de de cuarenta piezas distribuidas en cuatro secciones proponen un encuentro entre la colección de arte antiguo y la de los siglos XX y XXI, reflejando la riqueza y variedad de la Colección BBVA en diversos soportes y técnicas: pintura, escultura, fotografía e instalación; también alguna obra de videoarte, prestada por cortesía de otras colecciones. Se puede visitar de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Además, el centro ofertará ocho «Rutas de Arte» a la exposición. Se desarrollarán los domingos 8 de febrero y 1 de marzo.

Las Cuencas

Teatro asturiano en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge esta tarde, desde las 20.15 horas la representación de «Tres Sainetes», de la Compañía Asturiana de Comedias. La función forma parte del XXIII Ciclo de Teatro Costumbrista de Langreo. Las entradas valen 5 euros..

Gala de entrega de los premios «Mieres tien talentu», Mitu

El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres es el lugar en el que esta tarde, a las 19.00 horas, se celebra la entrega de los II premios «Mieres tien talentu», Mitu. La entrada es libre hasta completar aforo.

Espectáculo de títeres para toda la familia en Sobrescobio

El centro social de Soto de Agues (Sobrescobio) acoge hoy, desde las 18.30 horas, el espectáculo de títeres «Kori de Kokorico», que lleva a escena Francisco Casteleiro Fraga. Se trata de una obra infantil, para toda la familia, en la que se hace hincapié en las normas básicas de seguridad vial, en clave musical.

Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre (horario 13 de enero a 30 de junio)

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse los sábados y domingos, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.30 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario muestra el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Exposición en Langreo sobre Dolores Ibárruri

Langreo acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra «A Dolores le gustaba cantar», un proyecto artístico y reivindicativo que ofrece un repaso a la biografía de Dolores Ibárruri, «Pasionaria». Podrá visitarse en la Casa de Cultura «Escuelas Dorado». La exposición reúne un conjunto diverso de obras que incluyen pintura al óleo, textiles bordados, fotomontajes y técnicas mixtas.

Centro

Exposición «Entre huecos, construyendo espacios», de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra «Entre huecos, construyendo espacios», de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 t de 17.30 a 19.30 horas.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el 28 de febrero la exposición «Los retratos del viaje», de Eduardo Bastos. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición «Esto es un agujero», de Paula Rubio Infante, en Llanes

La artista Paula Rubio Infante (Carabanchel-Madrid) presenta en Llanes la exposición «Esto es un agujero», con comisariado de Ainhoa Jani. Su trabajo se caracteriza por una mirada combativa y una crítica directa a lo dominante: piezas que interpelan al espectador y ponen el foco en las posiciones de poder, la violencia y los privilegios que atraviesan nuestra identidad. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense, la autora fue reconocida con el Ojo Crítico de RNE (2015) y el Premio ARCO al Joven Artista (2011), y actualmente trabaja entre Madrid y Asturias. Se puede ver en días laborables en Espacio Llanes AC (planta baja de la Casa Municipal de Cultura)de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados de 11.00 a 14:00 horas.

Exposición en Llanes: «Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias»

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Occidente

Mercado en Vegadeo

La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.