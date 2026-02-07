"Anboto" se libra por segunda vez del atentado con granadas contra las instalaciones policiales de Buenavista, en Oviedo, perpetrado en 1997

El 21 de julio de 1997, Oviedo amaneció en medio del pánico después de que ETA, hacia las ocho de la mañana, lanzase tres granadas anticarro contra el cuartel de la Policía en Buenavista, desde los jardines que rodean la plaza de toros de la ciudad. Una granada impactó en un patio interior de la avenida de Buenavista y dejó un boquete en la pared de una vivienda habitada por una familia, que resultó ilesa; otra explotó en plena avenida de Galicia, reventando el tímpano a una mujer, y la tercera se encontró más tarde en el tejado de otro edificio del barrio.

Los etarras dejaron además una bomba trampa en una fiambrera. Iba dirigida expresamente contra los Tedax, pero se pudo desactivar el explosivo gracias a que un policía de la Jefatura se dio cuenta que algo no cuadraba. La ciudad se salvó por los pelos de una verdadera masacre aquella mañana. Por aquel atentado fueron condenados Eneko Gogeaskoetxea Arronategui (al que hubo que ir a detener a Cambridge) y un primo de éste, Kepa Arronategui, miembro como él del "comando Kattu", culpables además de la muerte de un policía vasco y por preparar el asesinato del Rey Juan Carlos en Bilbao.

Pero, ¿de quién recibieron las órdenes del atentado? En la época del atentando, la guipuzcoana Soledad Iparraguirre, alias "Anboto", era la jefa de los llamados "comandos legales" de ETA, los grupos de terroristas no fichados por las fuerzas de seguridad. Por tanto, habría sido "Anboto" la que ordenó lanzar las granadas de Oviedo. Se la juzgó en 2021 por el atentado, pero la Audiencia Nacional la absolvió al considerar que era “cosa juzgada”, tras haber sido ya condenada en Francia como dirigente de ETA y por preparar atentados en España estando en el país galo, donde se instalaba la cúpula etarra. El Tribunal Supremo ordenó en abril de 2023 redactar una nueva sentencia al observar «importantes grietas de motivación».

La nueva volvió a dictarse en diciembre del año pasado y de nuevo es absolutoria, y por los mismos motivos que la anterior vez. Además, como en 2021, hay un voto particular, también a cargo de la magistrada Maria Fernanda Garcia Pérez

La Fiscalía pedía 71 años de cárcel por tres asesinatos en grado de tentativa, estragos y lesiones por el atentado contra la comisaría de Buenavista de Oviedo.

En la sentencia, el tribunal vuelve a considerar que "debe apreciarse la excepción de cosa juzgada europea", aunque también indica que, "del análisis de la prueba relevante practicada en el acto del juicio no resulta la existencia de prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia". El magistrado José Ricardo de Prada, ponente de la sentencia, añade que el informe de inteligencia que apuntaba a "Anboto" como responsable de la banda "no proporciona la corroboración externa cualificada que permitiría afirmar, con el grado de certeza exigible, que la acusada ordenó el atentado de Oviedo o entregó el material para su ejecución".

La magistrada María Fernanda García entiende que "Anboto" debió ser condenada y cree que la sentencia dictada en Francia no engloba su papel en el atentado de Oviedo. Y es que considera que, al haber facilitado los explosivos con los que se cometió el ataque, debió ser juzgada a título de autora directa y no de cooperadora necesaria.