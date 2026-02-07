Barbie asalta el laboratorio, la exposición de la Universidad de Oviedo que pretende captar vocaciones y romper la brecha de género

"Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú". Así dice una popular canción que hace a muchos remontarse a la infancia. Pues resulta que en la Universidad de Oviedo también tienen no una, sino más de medio centenar de muñecas, pero además vestidas de científicas.

Todas ellas forman parte de una original exposición que inaugurarán el próximo lunes en la tienda de la institución académica, en Oviedo. Son figuras muy populares –barbies, nancys, funkas, playmobil, pinypon, etc–que representan las distintas profesiones y actividades que puede llevar a cabo una mujer en el campo científico. Esta muestra se enmarca en la conmemoración del Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero.

El profesor José Montejo Bernardo, de Ciencias de la Educación, es el propietario de tan singular colección que a buen seguro llamará la atención de las niñas y les invitará a reflexionar sobre qué quieren ser de mayores. Entre otras muchas cosas pueden elegir entre ser astrónomas, biólogas, paleontólogas, ingenieras...

Con esta exposición y otras más actividades que organiza la Universidad asturiana se busca, en palabras de la vicerrectora de Investigación, Irene Díaz, "visibilizar el papel de la mujer en la ciencia y romper la brecha de género ofreciendo referentes reales y cercanos". Porque aunque los datos de los últimos años indican que cada vez hay más científicas e investigadoras, lo cierto es que es una disciplina en la que aún mandan los hombres.

Según datos del Ministerio de Ciencia, las mujeres representan casi el 40% del personal investigador en España, alcanzando el 50,5% en la administración pública, pero solo un 31,2% en el sector privado; además, la brecha de género es especialmente llamativa en las denominadas disciplinas STEM (acrónimo de Ciencia , Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en inglés) y cargos de alto rango.

Así que todo suma a la hora de animar a las niñas a dar el paso de asaltar el laboratorio, como hacen la Barbie científica o la Play Mobil Marie Curie; conquistar el espacio, como la Pinypon astronauta; surcar los cielos, como la Lego convertida en la pionera Amelia Earhart; o convertirse en reina de la selva, como la también Barbie transformada en la recordada etóloga Jane Goodall, por cierto, premio "Príncipe de Asturias" de Investigación Científica y Técnica en 2003.

A partir del lunes

La muestra se podrá visitar a partir del lunes y hasta el viernes 13. Durante toda esa semana la agenda de la Universidad para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia es amplia. Un total de 64 investigadoras participarán en las más de 40 actividades previstas para captar nuevas vocaciones: se ofrecerán 51 conferencias destinadas a más de 2.100 estudiantes en distintos centros educativos de Asturias; con la iniciativa "Soy científica, vecina de tu concejo y exalumna de tu colegio" se mostrará el papel de las investigadoras locales como referentes cercanos en diferentes concejos; y en la Facultad de Ciencias se ofrecerán distintas actividades infantiles. Sin olvidar, por supuesto, la exposición "Tengo una muñeca vestida de científica".