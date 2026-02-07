Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería NacionalPartido Real OviedoSentenciaDesparecida San Juan de la Arena
instagramlinkedin

Borja Fernández, coordinador de URA: "Mientras haya apoyo seguiremos luchando, creo sinceramente que nuestro sector y nuestra tierra lo merecen”

El ganadero de Ribera de Arriba revalida su cargo en un congreso tras la dimisión de gran parte de la directiva anterior en desacuerdo por recibir subvenciones públicas

La nueva directiva de URA, con Borja Fernández, cuarto por la derecha de pie, en Silvota.

La nueva directiva de URA, con Borja Fernández, cuarto por la derecha de pie, en Silvota. / URA

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Borja Fernández (Soto de Rey, Ribera de Arriba, 1991) ha sido ratificado este sábado por la mañana como coordinador de Unión Rural Asturiana (URA), la organización más joven de las del sector en Asturias y que ganó las últimas elecciones agrarias el pasado verano. La de Fernández fue la única candidatura presentada en el III Congreso Ordinario, que se ha celebrado según lo previsto pero rodeado de cierta polémica.

Los socios fundadores y cargos salientes (secretario, tesorero y dos vocales) emitieron un comunicado mostrando su malestar por tener prohibida la entrada al congreso, celebrado en Silvota (Llanera), lo que advierten "vulnera" sus derechos como socios. Y explicaron que su decisión de dimitir se debió a la "pérdida de independencia de la organización al aceptar subvenciones públicas".

Al respecto, Borja Fernández sostiene que "se dieron las explicaciones oportunas a los afiliados" y optar a ayudas públicas "se aprobó el pasado mes abril por la propia ejecutiva de la que ellos formaban parte".

Fernández sigue acompañado en la nueva directiva de dos miembros de la anterior, Ángel García y Luis Alfonso Pérez. El resto se ha renovado. El coordinador leyó un informe sobre el trabajo del último año y tras ser ratificado se dirigió a los asistentes. “Esta directiva está formada por personas con el ADN de URA en el corazón, gente con un amor infinito a esta tierra y a esta forma de vida, un grupo de gente, que estas últimas semanas me ha demostrado que vale la pena seguir adelante", dijo.

Asistentes al congreso de URA, en Silvota.

Asistentes al congreso de URA, en Silvota. / URA

Y añadió: “Os pido que sigáis ahí, si esto está avanzando y creciendo es porque hay apoyo, y mientras haya apoyo seguiremos luchando, creo sinceramente que nuestro sector y nuestra tierra lo merecen”.

La directiva de URA queda formada por las siguientes personas, procedentes de diversos puntos de Asturias:

-COORDINADOR GENERAL

Borja Fernández Fernández (Ribera de Arriba)

-SECRETARIO GENERAL

Fernando Martínez Barbón (Salas)

-TESORERO

Luis Alfonso Pérez García (Cangas del Narcea)

-VOCALES

Ángel Suarez García (Las Regueras)

José María Pérez Rodríguez (Tineo)

Rafael Rivera Fernández (Llanera)

Verónica Molleda Martínez (Siero)

Noticias relacionadas y más

Eduardo Rodríguez Gómez (Cangas del Narcea)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
  2. Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
  3. Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar
  4. El duro escrito de más de cien católicos asturianos contra el Arzobispo por sus críticas a la regularización de inmigrantes: 'Nos sentimos avergonzados
  5. El kiwi asturiano, la excepción que confirma la regla con Mercosur: ¿por qué este producto sí puede verse beneficiado con el mercado sudamericano?
  6. El jefe de Rayos de un hospital asturiano admite 'notables retrasos' en la realización de mamografías (y desvela la causa)
  7. El efecto del accidente de Adamuz en el AVE asturiano: más billetes disponibles, más baratos y 'miedo' en algunos viajeros (aunque el tren 'sigue siendo muy seguro')
  8. El barrio más caro y más barato para vivir en las ciudades de Asturias: la diferencia es de 2.740 euros el metro cuadrado

La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16

La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16

Borja Fernández, coordinador de URA: "Mientras haya apoyo seguiremos luchando, creo sinceramente que nuestro sector y nuestra tierra lo merecen”

Borja Fernández, coordinador de URA: "Mientras haya apoyo seguiremos luchando, creo sinceramente que nuestro sector y nuestra tierra lo merecen”

Dos años de cárcel por registrar a su nombre de manera fraudulenta medio centenar de fincas en Cangas del Narcea

Dos años de cárcel por registrar a su nombre de manera fraudulenta medio centenar de fincas en Cangas del Narcea

Más de 300 convocados en Gijón para dos plazas de auxiliar en Vipasa

Más de 300 convocados en Gijón para dos plazas de auxiliar en Vipasa

Barbie asalta el laboratorio, la exposición de la Universidad de Oviedo que pretende captar vocaciones y romper la brecha de género

Barbie asalta el laboratorio, la exposición de la Universidad de Oviedo que pretende captar vocaciones y romper la brecha de género

ÚLTIMOS DÍAS: Consigue aquí por menos de 20 euros el acceso a todos los contenidos de LA NUEVA ESPAÑA durante seis meses

ÚLTIMOS DÍAS: Consigue aquí por menos de 20 euros el acceso a todos los contenidos de LA NUEVA ESPAÑA durante seis meses

El Principado se mueve para asegurar las inversiones en defensa tras el choque de Indra

El Principado se mueve para asegurar las inversiones en defensa tras el choque de Indra

Nanclares y Ruiz, tras ser homenajeados por sus compañeros de profesión: "Ser arquitectos nos permitió vivir una vida interesante"

Nanclares y Ruiz, tras ser homenajeados por sus compañeros de profesión: "Ser arquitectos nos permitió vivir una vida interesante"
Tracking Pixel Contents