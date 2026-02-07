Borja Fernández, coordinador de URA: "Mientras haya apoyo seguiremos luchando, creo sinceramente que nuestro sector y nuestra tierra lo merecen”

Borja Fernández (Soto de Rey, Ribera de Arriba, 1991) ha sido ratificado este sábado por la mañana como coordinador de Unión Rural Asturiana (URA), la organización más joven de las del sector en Asturias y que ganó las últimas elecciones agrarias el pasado verano. La de Fernández fue la única candidatura presentada en el III Congreso Ordinario, que se ha celebrado según lo previsto pero rodeado de cierta polémica.

Los socios fundadores y cargos salientes (secretario, tesorero y dos vocales) emitieron un comunicado mostrando su malestar por tener prohibida la entrada al congreso, celebrado en Silvota (Llanera), lo que advierten "vulnera" sus derechos como socios. Y explicaron que su decisión de dimitir se debió a la "pérdida de independencia de la organización al aceptar subvenciones públicas".

Al respecto, Borja Fernández sostiene que "se dieron las explicaciones oportunas a los afiliados" y optar a ayudas públicas "se aprobó el pasado mes abril por la propia ejecutiva de la que ellos formaban parte".

Fernández sigue acompañado en la nueva directiva de dos miembros de la anterior, Ángel García y Luis Alfonso Pérez. El resto se ha renovado. El coordinador leyó un informe sobre el trabajo del último año y tras ser ratificado se dirigió a los asistentes. “Esta directiva está formada por personas con el ADN de URA en el corazón, gente con un amor infinito a esta tierra y a esta forma de vida, un grupo de gente, que estas últimas semanas me ha demostrado que vale la pena seguir adelante", dijo.

Asistentes al congreso de URA, en Silvota. / URA

Y añadió: “Os pido que sigáis ahí, si esto está avanzando y creciendo es porque hay apoyo, y mientras haya apoyo seguiremos luchando, creo sinceramente que nuestro sector y nuestra tierra lo merecen”.

La directiva de URA queda formada por las siguientes personas, procedentes de diversos puntos de Asturias:

-COORDINADOR GENERAL

Borja Fernández Fernández (Ribera de Arriba)

-SECRETARIO GENERAL

Fernando Martínez Barbón (Salas)

-TESORERO

Luis Alfonso Pérez García (Cangas del Narcea)

-VOCALES

Ángel Suarez García (Las Regueras)

José María Pérez Rodríguez (Tineo)

Rafael Rivera Fernández (Llanera)

Verónica Molleda Martínez (Siero)

Eduardo Rodríguez Gómez (Cangas del Narcea)