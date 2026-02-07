Si en tu casa se separa, en Oviedo se recicla

Separar es rápido, fácil y fundamental para que en Oviedo se recicle de forma eficiente, se cumpla la normativa europea y la legislación española en materia de gestión de residuos.

Con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio de recogida de residuos en el concejo, fomentar la separación de residuos en origen –es decir, en los hogares– y avanzar hacia los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de reciclaje. Por ellos desde el pasado 1 de febrero se han modificado las frecuencias de recogidas del cubo negro, destinado a residuos no reciclables, pasando a llevarse a cabo diariamente durante todo el año, incluidos domingos y festivos salvo los días 24 y 31 de diciembre.

El cubo verde, correspondiente al vidrio, también ha visto modificada su frecuencia de recogida, que pasa a realizarse tres días a la semana. Se mantiene el día habitual de recogida en cada zona y se añaden dos días alternos, es decir, en aquellas zonas donde la recogida se realizaba los jueves, ahora tendrá lugar los martes, jueves y sábados.

En cuanto al resto de fracciones, no se han producido cambios en los días de recogida. El cubo marrón, destinado a residuos orgánicos, en Oviedo se recoge ya desde 2024 todos los días del año, incluidos domingos y festivos, salvo los días 24 y 31 de diciembre. El cubo amarillo, destinado a envases, se recoge los lunes, miércoles y viernes, mientras que el cubo azul, para papel y cartón, se recoge los martes, jueves y sábados en todas las zonas de la ciudad.

Esta medida requiere por supuesto de la colaboración de la ciudadanía. Por ello, es fundamental que los vecinos y las vecinas de Oviedo, separen correctamente los residuos en sus viviendas, facilitando así una adecuada gestión de los residuos domésticos por parte de los servicios municipales de limpieza.

Es importante recordar que el Ayuntamiento presta el servicio de recogida, pero la responsabilidad de disponer y colocar los cubos corresponde a las comunidades de vecinos. El Ayuntamiento no coloca los cubos en la calle, son las comunidades de vecinos. Los residuos deben depositarse siempre en el cubo correspondiente según el residuo y que no está permitido dejar bolsas en la vía pública.

La puesta en marcha de este nuevo servicio supone un avance significativo en materia de sostenibilidad y tiene como objetivo incrementar la tasa de reciclaje del municipio, que actualmente ronda el 33 %, y acercarla al 55% exigido por la Unión Europea.

Concejal y responsables del Servicio de Limpieza de Oviedo explicando la nueva campaña a los administradores de fincas. / Cedida a Lne

Campaña informativa

¿Sabemos qué depositar en cada cubo? Para informar sobre la campaña, durante los próximos meses se contará con unos stands de información a pie de calle que se colocarán en varios puntos de la ciudad en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Fechas y ubicación del stand informativo –11 de febrero: Plaza de la Constitución –20 de febrero: La Losa –23 de febrero: Calatrava –25 de febrero: Milicias Nacionales –26 de febrero: Plaza Palacio de los Deportes –27 de febrero: Plaza de la Escandalera

Para más información sobre la recogida de residuos en Oviedo , las ubicaciones de los stands y sobre el nuevo canal de incidencias se puede consultar la web municipal:

https://www.oviedo.es/serviciosbasicos/recogidabasuras

Con estas medidas, y la colaboración de los ciudadanos, Oviedo refuerza su compromiso con una gestión de residuos más eficiente y sostenible, en la que la correcta separación de los residuos en los hogares resulta clave para avanzar hacia una ciudad más limpia y respetuosa con el medio ambiente.