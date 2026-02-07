Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin
Campaña Reciclaje Oviedo

Si en tu casa se separa, en Oviedo se recicla

Para que el reciclaje funcione de verdad, todo empieza en casa nSeparar correctamente los residuos y depositarlos en los cubos adecuados, en los días correspondientes, es un gesto sencillo que marca una gran diferencia

José Ramón Pando, concejal de gobierno de Licencias y disciplina urbanística, y servicios básicos del Ayuntamiento de Ovied, en una charla con jóvenes sobre reciclaje.| Cedida a Lne

José Ramón Pando, concejal de gobierno de Licencias y disciplina urbanística, y servicios básicos del Ayuntamiento de Ovied, en una charla con jóvenes sobre reciclaje.| Cedida a Lne

Elena Casero

Oviedo

Separar es rápido, fácil y fundamental para que en Oviedo se recicle de forma eficiente, se cumpla la normativa europea y la legislación española en materia de gestión de residuos.

Con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio de recogida de residuos en el concejo, fomentar la separación de residuos en origen –es decir, en los hogares– y avanzar hacia los objetivos marcados por la Unión Europea en materia de reciclaje. Por ellos desde el pasado 1 de febrero se han modificado las frecuencias de recogidas del cubo negro, destinado a residuos no reciclables, pasando a llevarse a cabo diariamente durante todo el año, incluidos domingos y festivos salvo los días 24 y 31 de diciembre.

El cubo verde, correspondiente al vidrio, también ha visto modificada su frecuencia de recogida, que pasa a realizarse tres días a la semana. Se mantiene el día habitual de recogida en cada zona y se añaden dos días alternos, es decir, en aquellas zonas donde la recogida se realizaba los jueves, ahora tendrá lugar los martes, jueves y sábados.

En cuanto al resto de fracciones, no se han producido cambios en los días de recogida. El cubo marrón, destinado a residuos orgánicos, en Oviedo se recoge ya desde 2024 todos los días del año, incluidos domingos y festivos, salvo los días 24 y 31 de diciembre. El cubo amarillo, destinado a envases, se recoge los lunes, miércoles y viernes, mientras que el cubo azul, para papel y cartón, se recoge los martes, jueves y sábados en todas las zonas de la ciudad.

Esta medida requiere por supuesto de la colaboración de la ciudadanía. Por ello, es fundamental que los vecinos y las vecinas de Oviedo, separen correctamente los residuos en sus viviendas, facilitando así una adecuada gestión de los residuos domésticos por parte de los servicios municipales de limpieza.

Es importante recordar que el Ayuntamiento presta el servicio de recogida, pero la responsabilidad de disponer y colocar los cubos corresponde a las comunidades de vecinos. El Ayuntamiento no coloca los cubos en la calle, son las comunidades de vecinos. Los residuos deben depositarse siempre en el cubo correspondiente según el residuo y que no está permitido dejar bolsas en la vía pública.

La puesta en marcha de este nuevo servicio supone un avance significativo en materia de sostenibilidad y tiene como objetivo incrementar la tasa de reciclaje del municipio, que actualmente ronda el 33 %, y acercarla al 55% exigido por la Unión Europea.

Concejal y responsables del Servicio de Limpieza de Oviedo explicando la nueva campaña a los administradores de fincas.| Cedida a Lne

Concejal y responsables del Servicio de Limpieza de Oviedo explicando la nueva campaña a los administradores de fincas. / Cedida a Lne

Campaña informativa

¿Sabemos qué depositar en cada cubo? Para informar sobre la campaña, durante los próximos meses se contará con unos stands de información a pie de calle que se colocarán en varios puntos de la ciudad en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Fechas y ubicación del stand informativo

–11 de febrero: Plaza de la Constitución

–20 de febrero: La Losa

–23 de febrero: Calatrava

–25 de febrero: Milicias Nacionales

–26 de febrero: Plaza Palacio de los Deportes

–27 de febrero: Plaza de la Escandalera

Para más información sobre la recogida de residuos en Oviedo , las ubicaciones de los stands y sobre el nuevo canal de incidencias se puede consultar la web municipal:

https://www.oviedo.es/serviciosbasicos/recogidabasuras

Con estas medidas, y la colaboración de los ciudadanos, Oviedo refuerza su compromiso con una gestión de residuos más eficiente y sostenible, en la que la correcta separación de los residuos en los hogares resulta clave para avanzar hacia una ciudad más limpia y respetuosa con el medio ambiente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
  2. Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  3. ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias
  4. Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
  5. El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
  6. Llega a Asturias una masa polar: la AEMET alerta de que el peligro será 'importante o extraordinario' en el Cantábrico, con oleaje y fuerte viento
  7. Multado por 200 euros por tener una avería y colocar su baliza v-16 en el capó: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores asturianos por el error que se repite
  8. Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar

El Principado se mueve para asegurar las inversiones en defensa tras el choque de Indra

El Principado se mueve para asegurar las inversiones en defensa tras el choque de Indra

Nanclares y Ruiz, tras ser homenajeados por sus compañeros de profesión: "Ser arquitectos nos permitió vivir una vida interesante"

Nanclares y Ruiz, tras ser homenajeados por sus compañeros de profesión: "Ser arquitectos nos permitió vivir una vida interesante"

Barbie asalta el laboratorio, la exposición de la Universidad de Oviedo que pretende captar vocaciones y romper la brecha de género

El PERTE de descarbonización industrial amplía los plazos como reclamaban las empresas asturianas: habrá 5 años para ejecutar los proyectos

El PERTE de descarbonización industrial amplía los plazos como reclamaban las empresas asturianas: habrá 5 años para ejecutar los proyectos

Faustino Blanco analiza sus 47 años de trayectoria profesional: "Cogí a la FINBA casi en quiebra y en crisis de identidad y ahora es una marca de prestigio"

Faustino Blanco analiza sus 47 años de trayectoria profesional: "Cogí a la FINBA casi en quiebra y en crisis de identidad y ahora es una marca de prestigio"

Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 7 de febrero de 2026

Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 7 de febrero de 2026

La Biblioteca Nacional incorpora a la so plataforma dixital 19 manuscritos de Clarín, ente ellos el borrador d'una novela inconclusa, fragmentos d'una obra de teatru, artículos y cartes

La Biblioteca Nacional incorpora a la so plataforma dixital 19 manuscritos de Clarín, ente ellos el borrador d'una novela inconclusa, fragmentos d'una obra de teatru, artículos y cartes

El paru rexistra un fuerte repique n'Asturies: asina repercute'l fin de la campaña de Navidá y el bache de la industria

El paru rexistra un fuerte repique n'Asturies: asina repercute'l fin de la campaña de Navidá y el bache de la industria
Tracking Pixel Contents