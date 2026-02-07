Frixuelos, desfiles de disfraces con mascotas, Trump como infiltrado, paseos en madreñas y el Descenso de Galiana: todo lo que hay que saber del Carnaval en Asturias

No son lo mismo, al menos no lo eran, el Carnaval que el Antroxu, denominación asturiana esta última –junto a otras en función del territorio como Antrueyu, Antruidu, Antroiru, Entroido...– de esa fiesta que llama a ponerse el disfraz y la careta para divertirse, bailar, cantar, comer buenas viandas y llambiadas sin límite. En origen el Antroxu empezó como celebración de la entrada del nuevo año y el crecimiento de los días tras el equinocio de invierno –de ahí las mascaradas de invierno que aún perviven en la actualidad– y tornó con el paso de los siglos –y la influencia de la religón– en una fiesta en la que echar el resto antes de que se impusiera la rigurosa Cuaresma.

La cuestión es que los asturianos, bien entrado ya el siglo XXI, se entregan cada vez más al Antroxu o Carnaval sin pensar mucho en su origen o denominación. Llámese como se llame lo cierto es que las celebraciones no fallan y el calendario cada vez se alarga más. La fiesta en el Principado sabe a frixuelos o fereioxolos, a casadiellas, a chocolate, a pote de berzas, a carne de gocho... Y se celebra de mil y un maneras, en los que las jornadas gastronómicas, los desfiles con impresionantes carrozas o disfraces (hasta de mascotas), el entierro de la sardina y la música de charangas son una constante, sin olvidar otros «inventos» más recientes como el exitoso Descenso de Galiana en Avilés o el Entierro del Salmón en Arriondas. Este año hasta Donald Trump se ha infiltrado.

Para que todo el mundo pueda disfrutar de unos festejos que empiezan este próximo 12 de febrero, Jueves de Comadres, y se prolongan hasta finales de marzo en algunos sitios, LA NUEVA ESPAÑA ha hecho un resumen con lo más llamativo y destacado de cada territorio. Los programas más ampliados con fecha, horas y lugares se pueden consultar en www.lne.es

Pelayo da la sorpresa cada año en Gijón.

Cómo y de qué se disfrazará la popular estatua de la plaza del Marqués, en pleno centro, es una de las singularidades del Carnaval de Gijón, del 13 y el 17 de febrero, con especial protagonismo las charangas. De hecho, el día 13 a las 19 horas saldrá del Paseo de Begoña el Pasacalles Charanguero camino de la Playa Mayor donde el grupo «Higiénico Papel Teatro» leerá el pregón. Luego llegará el disfraz de Pelayo. No faltan en el programa gijonés un desfile infantil (día 14, Teatro Jovellanos, 12 horas) y un Concurso de Charangas (sábado y domingo, mismo lugar y 19 horas). Unos y otros desfilarán por las calles de Gijón en varias ocasiones. El gran Desfile de Antroxu será el lunes 16 a las 19 horas seguido de verbena. En Gijón, el Martes de Carnaval entierran ya la Sardina en el Paseo de Begoña, escenario de las Coplas de Carnaval de Jerónimo Granda, informa Manuel Castro.

Las caretas se retrasan en Oviedo.

En la capital prefieren esperar unos días para que los asturianos no tengan que dividirse. Los establecimientos hosteleros ofrecerán las jornadas gastronómicas consistentes en el potaje del Antroxu y los dulces típicos de estas fechas los días 17, 20, 21 y 22. El martes 17 es el desfile infantil en el Palacio de Congresos y Exposiciones (17 horas), con teatro y música. El gran desfile tendrá lugar el día 21, sábado, desde las 17.30 horas. Se cierra con el entierro de la sardina con el espectáculo «Mil Noches y Una». Hay sustanciosos premios: en total se reparten 9.000 euros. La orquesta viguesa «Saudade» cerrará el Antroxu en la plaza de la Catedral, informa Rosalía Agudín.

Exclusiva en Avilés con el Descenso de Galiana

En Avilés empiezan ya con las actividades el día 10. La cita más colorida del año trae consigo una serie de novedades como son el cambio de recorrido del tradicional desfile de Escolinos del viernes 13, que partirá del parque del Muelle hasta El Parche, además de la instalación de iluminación ornamental en varias glorietas como Los Oficios, La Rocica y la avenida de Los Telares y el concurso de mascotes antroxaes que se desarrollará también el viernes 13 por la tarde en la planta baja de El Corte Inglés. Los cuentos árabes en «Las Mil y un Antroxu, un viaje por el desierto» es la temática elegida para este año por el colectivo «Los Peluqueros Antroxaos’, que serán coronados como Reyes del Goxu y la Faba el viernes 13 de febrero. El verdadero «rey» de esta fiesta es el Descenso de la Galiana, que este año incluye un Ascenso de los artilugios el sábado 14 de febrero por la mañana, a las 12.00 horas, para que todo el mundo pueda ver la creatividad de las peñas. El Descenso llegará por la tarde y es toda una referencia del carnaval avilesino, muy característico y diferenciador entre todos los carnavales del norte. Consiste en la fabricación de unos singulares artilugios que simbolizan embarcaciones que se deslizan por la céntrica calle Galiana y que navegan a través de un mar de espuma entre numeroso público que antiguamente regaba con cubos de agua a los ciudadanos participantes. Actualmente el Ayuntamiento sitúa bombas de espuma y de agua en diferentes puntos de la calle. Además, este año el programa vendrá cargado de actividades musicales. Al concierto de la noche del viernes 13, la de la coronación de los Reyes del Goxu y la Faba, con protagonismo de la mítica banda «Toreros Muertos», se sumará una variada oferta musical para estos días, que incluye a varios djs «para hacer las delicias de los jóvenes» entre los que se encuentra Dani Parrondo y su «The Goat Festival», que estará presente en la verbena del lunes, en la plaza de España, otra de las noches marcadas en rojo en el calendario del Antroxu local. Actuarán también en estos días DJ Nano, la orquesta gallega «Los Satélites», «Aserradero by Monoloco» con «Antiguas raves + Dani Sierra Nano» además de un Disco antroxu de la mano de «Fred Events» para dinamizar la fiesta entre los más pequeños. Y habrá concurso de chigres antroxaos, Gincana automovilística, concurso de murgas y charangas y el Gran Desfile del martes 17, que vuelve a congregar en la ciudad a buena parte de los participantes en el Descenso de Galiana, informa Illán García.

Variedad en el centro de la región

Grado celebrará el domingo (15) un original carnaval de mascotas, con concurso y desfile de disfraces caninos en El Frontón, a partir de las seis de la tarde. Tras el pasacalles y el concurso de Antroxu de la tarde del lunes, dedicado a personajes históricos de animación, el martes de Antroxu tendrá lugar, a partir de las seis, el Entierro del moscón, con recorrido desde el IES César Rodríguez al parque de San Antonio. Por su lado, Villaviciosa celebra el martes 17 el Antroxu infantil en la plaza de Abastos con animación musical, hinchables, chocolatada y un «mágico fin de fiesta». El Carnaval de mayores será el día 28, con concurso de charangas, desfile (20.00 horas) y premios. Los Mascaraos de Rozaes recorrerán los pueblos de la parroquia maliayesa el domingo 15, en una de las más destacadas representaciones del Antroxu rural en Asturias. En Siero, tanto la Pola -que abre con el clásico Jueves de Comadres y las meriendas de familias y amigos el próximo día 12- como Lugones celebrarán desfiles de Antroxu el martes 17, con reparto de frixuelos y animación musical. Llanera dedica el Carnaval a la mitología asturiana, con actividades del 14 al 17 en Lugo y Posada, informa J. A. Ordóñez

Los vistosos desfiles del Occidente

En el Occidente la fiebre del Carnaval va en aumento y cada vez son más los grupos y charangas que preparan con esmero estas citas. De ahí que los desfiles sean cada vez más y más vistosos y también más cuantiosas las cifras de los premios. A la cabeza va Luarca, que el sábado 14 de febrero celebra su gran desfile. La salida será a las 19:30 horas del muelle y se repartirán 8.000 euros. Además, en la capital valdesana se celebra el único entierro de la sardina de la comarca, con salida a las 19:00 horas de la calle La Fuente y quema en el espigón de La Llera. El desfile de Vegadeo será el viernes 13 a las 21 horas de la piscina municipal, mientras que Tapia lo tiene programado para el domingo 15, a las 17:00 horas. Navia pospone su gran desfile para el viernes 27 de febrero a las 20:00 horas. Los últimos del Occidente serán 7 de marzo en La Caridad y Salas, informan Tania Cascudo, Demelsa Álvarez y Ana M. Serrano.

Trump también manda en las Cuencas

Trump, las Mil y una Noches, los vikingos y el Salvaje Oeste serán los protagonistas del Antroxu en Las Cuencas. El lunes 17 de enero, desde las 17.00 se celebrará en Sama de Langreo el desfile infantil de un Carnaval con temática vikinga. A las 18.30 horas será el gran concurso, y a las 20.00, la entrega de premios. Esa misma tarde, en Pola de Laviana, desde las 19.00 horas, se celebrará el gran desfile, que recorrerá las principales calles. El Antroxu lavianés también tendrá su propia temática, la de las Mil y una Noches, con Sherezade narrando todo tipo de historias fantásticas. El desfile infantil en la Pola será al día siguiente, martes. Ese mismo martes, 18 de enero, será el Carnaval de La Felguera, con el Salvaje Oeste como protagonista y con un gran desfile desde las 17.00 horas. Luego, fiesta en el patio del colegio Eulalia Álvarez. También esa tarde se celebra el Antroxu infantil de Mieres, desde las 17.30 horas. Encabezando el Carnaval estará la Truchona del Caudal, que este año se caracterizará de uno de los personajes del momento, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, dando lugar a un ser híbrido, la «Trumpchona». Un personaje, el de la Trumpchona, que también desfilará en el gran Antroxu de Mieres, del viernes 20 de febrero, cuyo pasacalles comienza en La Mayacina a las 20.30 horas. En el Carnaval mierense se repartirán cerca de 10.000 euros en premios, informa L. M. Díaz

Paseos en madreñas y entierro del salmón:la singularidad del Oriente

Pocos rincones quedarán del Oriente sin celebrar el Antroxu. Entre el 14 de febrero y el 28 de marzo, Llanes, Ribadesella, Arriondas, Cangas de Onís o Colunga encadenan citas que van mucho más allá del simple desfile con carreras en madreñas, premios gastronómicos, entierros del salmón (no de la sardina) y hasta mascotas disfrazadas. En Llanes, por ejemplo, celebran el día 14 el gran desfile de Carnaval (19 horas). El día 20 lo hacen en Nueva de Llanes. La fiesta en el concejo se alarga hasta el sábado 28 de marzo, con el Antroxu de Posada de Llanes. En Ribadesella, la originalidad llegará de la mano de la «Quedada en Madreñes» del sábado 14 de febrero, un paseo hacia el mediodía por el centro. El domingo 15 será el turno del gran desfile de Antroxu (19 horas) y el lunes, del carnaval infantil y del Entierro de la Sardina. En Arriondas (Piloña) no entierran la sardina, sino el salmón. Es una de las singularidades de la fiesta en la capital parraguesa atravesada por el río Sella. En Cangas de Onís, el Antroxu arrancará el domingo 15 con el Carnaval infantil, mientras que los mayores tendrán que esperar al 7 de marzo. El Ayuntamiento valora si reedita el ya clásico Carnaval de Mascotas, muy éxitos con perros y gatos en protagonistas. Colunga El cierre oriental llegará en Colunga, que prepara el Antroxu «¡Va tar de escándalu!» del 20 al 22 de marzo, informa María Terente Nicieza.