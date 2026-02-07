Nanclares y Ruiz, tras ser homenajeados por sus compañeros de profesión: "Ser arquitectos nos permitió vivir una vida interesante"

Con las dosis justas de sorna, rigor y complicidad evidente, la pareja de arquitectos formada por Fernando Nanclares y Nieves Ruiz repasó ayer su trayectoria –medio siglo de proyectos– en el campus de Humanidades del Milán, en respuesta al homenaje que les brindaron sus colegas de profesión, sus amigos de Oviedo y el departamento de Historia del Arte y Musicología con sus profesores y alumnos. Vencidas las reticencias iniciales a participar en el acto, su repaso vital y personal dejó apuntada, también, una forma de entender una profesión a la que dieron las gracias: "Aunque la arquitectura esté sobrevalorada, es interesante, nos ha permitido vivir la vida de forma interesante, viajar, hacer amigos, estamos agradecidos de haber vivido la vida a través de la mirada del arquitecto".

Tras la presentación de la catedrática Natalia Tielve, que destacó en su trayectoria "no solo saber hacer bien arquitectura, sino habernos enseñado a reflexionar sobre arquitectura moderna", la pareja hiló sus proyectos cronológicamente, con certeros incisos y matices de Nieves Ruiz y con Fernando Nanclares guiando la charla.

Compañeros de estudio en Madrid, su trayectoria se inició en el Oviedo de los años setenta, una ciudad, entonces, "muy prometedora, culta y divertida". Nanclares y Ruiz recordaron con ilusión haber formado parte del "camino hacia la música, el cine, de eso que hoy se llama cultura" en un mundo lleno de locales, bares y discotecas junto a creadores como Menéndez Hevia o Chus Quirós. "Oviedo daba indicios de llegar a ser una ciudad poderosa y no fue para tanto. Ángel Colomina vino, salimos mucho por la noche y nada más", resumió lacónico y ácido el propio Nanclares.

La primera parada fueron algunos alzados, secciones y plantas de proyectos para dejar constancia de que el dibujo fue su herramienta básica como elemento descriptor, para que la ejecución fuera lo más fiable posible. En todo caso, el dibujo nunca fue otra cosa. "No fuimos artistas, no buscamos el proyecto espectacular de concurso". Tampoco, negaron a preguntas de José Ramón Puerto, les interesó esa fascinanción actual por la infografía. "Sí, el envoltorio cobra más importancia que el contenido, pero no solo pasa en arquitectura", sentenció Ruiz, que insistió en su creencia en el dibujo como una forma de evitar errores, repasando los planos una y otra vez o haciendo un levantamiento preciso del estado antes de intervenir en edificios que iban a ser rehabilitados.

De sus primeros trabajos (pisos en Valentín Masip (Oviedo) o chalés en Valencia de Don Juan) señalaron que no habían conocido la pureza de la línea de los años treinta, pero sí abrazaban la modernidad "más ligera" que llegó tras la Guerra: el trabajo en fachada, la descomposición de un modo casi pictórico, el paso a lo volumétrico a la manera de Gómez del Collado... La pareja viajó y buscó. Cuando iban a Roma no visitaban el Vaticano, sino tal barrio donde alguien había hecho un proyecto. Fueron importantes libros como "Complejidad y contradicción" de Venturi y Denise Scott Brown o "La arquitectura de la ciudad" de Aldo Rossi.

Los ochenta trajeron cambios y trabajo, con el nuevo sistema de encargos para rehabilitar edificios públicos y construir nuevos equipamientos en toda España, con Manuel de Las Casas en la Dirección General de Arquitectura. "Fue trabajo, trabajo y trabajo. Fuimos muy felices y nos tuvimos que poner al día en muchas cosas", contaron. A esta época pertenece la reforma del Banco de España de Oviedo para acoger la Presidencia del Principado. "A pesar de proclamarnos supermodernos, tiene bastante ambigüedad, se nutre un poco del diseño y es capaz de ponerse al lado de lo moderno pero estrictamente no lo es", apuntó Nanclares. Ruiz desveló que no lograron arrancar el proyecto, que también tuvo cierta polémica por el color, hasta que no se dieron cuenta de que, contra lo previsible, las zonas buenas para alojar el salón del Consejo de Gobierno y el despacho presidencial, no estaban en el centro, sino en los extremos. El repaso siguió por el edificio de acceso a Tito Bustillo ("un filtro entre el río y la cueva que pasa inadvertido"), la reforma del Campoamor que eliminó la segregación social al tirar los tabiques que separaban el acceso de unos y otros espectadores y recuperó y abrió como punto de reunión el Salón de Té, el edificio de LA NUEVA ESPAÑA, ya plenamente moderno, o la conversión de la curtidora de Avilés como centro de empresas, uno de los primeros casos de intervención en patrimonio industrial que ponía en valor el edificio original con elementos de arquitectura moderna, en palabras de Puerto.

Del resto de ejemplos, las intervenciones a las órdenes de Pol en la Torre del Reloj y la Muralla Romana de Gijón, el rediseño de la Plaza de Europa y jardines de Alvargonzález, o la nueva sala del Parlamento regional que obligó a sustituir los muros para ensanchar el espacio, salieron algunas ideas generales. Una de Fernando Nanclares sobre ese "deseo de los políticos de volver a planificar la aldea, el ideal de que la naturaleza se adueñe de todo", que evidenció en la amenaza de los planes para eliminar el contorno de la playa de Poniente que ellos realizaron. Otra de Nieves Ruiz de la suerte de trabajar en espacios públicos. "Es una suerte, porque a diferencia de un encargo privado, que es un edificio en el que no vuelves a entrar, estos espacios los puedes seguir usando, aunque sea con miedo".

En los 2.000 "se acabó la fiesta", pero la pareja tuvo el acierto de convertir en exposición y libro lo que empezó con un apunte de proyectos que les gustaban y fotografiaban por la calle. "Lo moderno de nuevo", arquitectura en Asturias entre 195o y 1965 tendrá, anunciaron, una continuación "en buenas manos". A ellos les pilla todo ya "un poco vagos". "A estas alturas queremos descansar, sencillamente no hacer nada".