La nieve complica el tráfico: Pajares cerrado a camiones y aconsejan no superar los 100 km/h en la autopista del Huerna

El estado de las carreteras obliga a poner cadenas en seis puertos de la red regional

Nevada, ayer, en el Puerto de Somiedo.

Nevada, ayer, en el Puerto de Somiedo. / LNE

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Los camiones no pueden circular por el puerto de Pajares, una de las vías de comunicación terrestres entre Asturias y la Meseta. La nieve caída en las últimas horas obliga, además, este sábado a circular con precaución por la autopista del Huerna (AP-66) y mantiene cerrado el puerto, la N-630, al paso de camiones. el resto de vehículos deben usar cadenas, al igual que en otros seis altos de la red secundaria.

La concesionaria de la AP-66, Aucalsa, recomienda extremar la prudencia y no sobrepasar una velocidad de 100 kilómetros por hora, y fija que los camiones transiten por el carril derecho con la prohibición de realizar adelantamientos.

Según informa el 112 Asturias, es obligatorio el uso de cadenas en los puertos de San Isidro, Leitariegos, Connio, Tarna, Cerredo y Valdeprado, mientras que el Alto de la Farrapona permanece cortado para todo tipo de vehículos.

Además, la carretera LN-8, entre Tuiza y el puerto de la Cubilla, en el concejo de Lena, permanece cerrada, y la AS-34, entre Berducedo y el Pozo de las Mujeres Muertas, en Allande, está cortada por un desprendimiento.

