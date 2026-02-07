Otra paciente gijonesa ya operada y a seguimiento por cáncer de mama: "Me hicieron la mamografía y me daban la consulta de los resultados para once meses después"

La gijonesa Olga L. G. es paciente de riesgo de cáncer de mama por partida doble: ella ya fue operada hace tres años de un tumor benigno y su madre falleció con 50 años a causa de esta enfermedad.

El 22 de enero de 2025, tras reclamar más celeridad, le realizaron una mamografía y le dieron cita para los resultados… para casi once meses después (15 de diciembre). La paciente expresó su estupor al personal administrativo: “La respuesta fue que 'iban con retraso' y, además, el latiguillo habitual en estos casos: ‘No te preocupes, si te encontraran algo te llamarían'”.

Olga L. G. presentó una queja formal y, finalmente, la consulta tuvo lugar el 3 de marzo, nueve meses y medio antes de lo programado al principio.

A principios de 2026, y a pesar de que ya había transcurrido un año, no le había llegado la cita para la mamografía anual. De nuevo tuvo que volver a reclamarla por escrito (5 de enero de 2026). “Sorprendentemente, y tras la publicación de las informaciones en LA NUEVA ESPAÑA, me llamaron esta semana para ir a realizarla este pasado jueves, día 5”, explica. La prueba se hizo, pero, “por supuesto, no había radiólogo que interpretase la prueba, ni tengo cita para conocer los resultados”.

Contraste con Galicia

La paciente gijonesa pone su caso sobre la mesa y lo compara con el de su hermana pequeña (son tres hermanas, y debido a la enfermedad de su madre, las tres están bajo controles periódicos desde los 40 años). Su hermana pequeña reside en Galicia: “La experiencia suya no tiene nada que ver con la mía. En el HULA (Hospital Universitario Lucus Augusti), en Lugo, la paciente citada realiza la mamografía y, si tiene ecografía, sale con cita para la misma, cita para los resultados, y lo más impactante para mí: con la cita del año siguiente”.

Cascada de denuncias

El caso de esta mujer gijonesa, que es llevada en el Hospital de Cabueñes (Gijón), se suma a los denunciados en las dos últimas semanas por usuarias de los hospitales HUCA (Oviedo), San Agustín (Avilés) y Valle del Nalón (Langreo).

El elemento común de los casos que han trascendido es que son mujeres de riesgo de cáncer de mama, bien por haber pasado la enfermedad, bien por antecedentes familiares, bien por factores genéticos u otras causas. Y, pese a estos elementos de predisposición, en su trayectoria clínica se registran retrasos en las pruebas diagnósticas periódicas que tienen prescritas; o en la lectura de las mismas por parte de los médicos radiólogos; o en las consultas posteriores para comunicar a la paciente los resultados.

La Consejería de Salud dice que no hay esperas

La Consejería de Salud del Principado ha asegurado que no existe retraso alguno en los cribados de mama poblacionales. Ni tampoco en la respuesta a los hallazgos de signos preocupantes en los pechos. Ciertamente, hasta la fecha no han trascendido quejas de estos dos grupos de pacientes

Las denuncias se centran en el tercer grupo, el de las pacientes en riesgo que están bajo control especial. La respuesta que la consejera de Salud, Conchita Saavedra, dio este pasado martes en la Junta es que existe para ellas “un circuito preferente”, motivo por el cual “no están en esta espera, y sus revisiones y pruebas son citadas y se programan directamente por la unidad de mama con prioridad clínica". La Consejera pidió "tranquilidad a las mujeres" en relación al seguimiento y control y las exhortó a que “sigan confiando en nuestro y en su sistema sanitario público".

La versión del Gobierno regional no concuerda con la facilitada a este periódico por algunos profesionales de los servicios sanitarios, quienes hablan de "varios meses de espera" por parte de un voluminoso colectivo de mujeres.

El testimonio de un jefe de servicio

Tampoco concuerda con la expresada hace pocos meses por el jefe del servicio de Radiodiagnóstico de un hospital asturiano en su respuesta escrita a la reclamación de una paciente que se quejaba del retraso en la lectura de la mamografía que le habían realizado. Esta demora motivó una tardanza de casi dos meses en el inicio de su tratamiento. “No es fácil dar respuesta óptima cuando los recursos son insuficientes”, aseveró el jefe del servicio. Explicaba que el principal déficit se centra en la escasez “de profesionales en determinados momentos”. Precisaba que este déficit “lleva a notables retrasos en las agendas de realización”. Y concluía el citado jefe de servicio: “Hacemos lo que creemos más eficaz con nuestros medios”.

En Avilés, seis meses de demora

Otro caso en la misma línea: a una paciente operada de cáncer de mama en 2023 en el Hospital San Agustín, de Avilés, le hicieron una mamografía a finales de octubre de 2024. Después de esa prueba, tenían que hacerle otra al cabo de un año para continuar el proceso de control. Dieciséis meses después, sigue sin ser citada. Y puede ir para más largo. Hace aproximadamente un mes, la familia de la paciente llamó al San Agustín. “Nos dijeron que estaban citando a las personas de junio, que calculáramos otros tres meses como mínimo. Es un desastre”, resume su hijo.

Gijón: "Siempre con bastante retraso"

Además de los antecedentes suyos y de su madre, la gijonesa Olga L. G. presenta algunas características que hacen aconsejable una vigilancia estricta: mamas de tipo C con densidad intermedia-alta, heterogéneamente densas, con microcalcificaciones y adenosis fibroquística. Como consecuencia, el control debe realizarse anualmente.

Desde su intervención del 9 de febrero de 2023 es paciente de la Unidad de Mama de Cabueñes. “Desde allí, solicitan las pruebas radiológicas pertinentes, pero siempre con bastante retraso, y mediando por mi parte solicitud a Atención al Paciente para que se acelere lo más posible la cita”.

Olga L. G. sostiene que “los retrasos no son algo puntual ni aislado”. Agrega que “desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) no se está ofreciendo la calidad asistencial que de la que tanto alardean los responsables políticos". Y apostilla, pensando en la experiencia de su hermana pequeña: “Simplemente, con fijarse un poco en cómo trabajan a apenas 220 kilómetros se puede aprender mucho de cómo gestionar el mismo problema de salud, con un enfoque más riguroso y menos angustiante para la paciente, que al final tiene que recurrir tristemente a reclamar, quejarse e ir a los periódicos”.