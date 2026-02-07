El PERTE de descarbonización industrial amplía los plazos como reclamaban las empresas asturianas: habrá 5 años para ejecutar los proyectos

El Ministerio de Industria abrió ayer la segunda convocatoria de la línea 1 del PERTE de descarbonización industrial y como novedad destaca que los plazos de ejecución se amplían hasta los 5 años. Empresas asturianas habían criticado los "ajustados" plazos de la primera convocatoria, en la que se adjudicaron ayudas a empresas radicadas en Asturias como Fertiberia, ArcelorMittal, Asturiana de Zinc, Ence, Bayer, Siero Lam o Ditecpesa.

El pasado jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en Bilbao durante la celebración del Congreso Nacional de Industria que la segunda convocatoria de la línea 1 del PERTE de descarbonización industrial tendrá "mayor margen" para ejecutar los proyectos. En concreto, destacó que ese margen será de hasta cinco años, frente a los dos y medio anteriores. "Más margen y más seguridad para que las empresas puedan planificar e invertir", destacó Pedro Sánchez.

La nueva convocatoria de la línea 1 del PERTE será gestionada por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides). Destinará una cuantía total máxima de 329,7 millones de euros en forma de subvención para impulsar la transformación verde de los procesos productivos de la industria manufacturera en España.

Las ayudas financiarán la descarbonización de fuentes de energía mediante la electrificación de procesos y la incorporación de hidrógeno; la implementación de sistemas de gestión energética integral; la reducción del uso de recursos naturales, y la captura de carbono, entre otras tecnologías limpias.

Noticias relacionadas

Podrán acogerse a estas ayudas las sociedades mercantiles estatales y privadas con personalidad jurídica propia, así como las agrupaciones sin personalidad jurídica que cumplan con los requisitos establecidos.