Lotería NacionalPartido Real OviedoSentenciaDesparecida San Juan de la Arena
El Principado aprueba su calendario de ayudas a la innovación y al desarrollo empresarial: 42,7 millones en total

La Consejería de Ciencia incrementa en 4 millones la financiación respecto al ejercicio anterior

Borja Sánchez, en su despacho.

Borja Sánchez, en su despacho.

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado el calendario de ayudas públicas a la innovación y al desarrollo empresarial para 2026, un paquete de 24 convocatorias que movilizará 42,7 millones de euros entre marzo y septiembre. La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo incrementa así en casi cuatro millones la financiación respecto al ejercicio anterior con el objetivo de reforzar el crecimiento del tejido productivo, impulsar la investigación aplicada, atraer talento y acelerar la modernización tecnológica de las empresas.

El plan se ha diseñado con el objetivo de dar a las empresas, centros de investigación y agentes, un mayor margen para preparar sus solicitudes y proyectos subvencionables.

El consejero Borja Sánchez ha subrayado que Asturias “encabeza en los últimos años el crecimiento tanto en inversión en I+D como en personal dedicado a actividades científicas y tecnológicas” y ha defendido que este calendario es “una herramienta esencial para acelerar la transformación económica e industrial del Principado apoyándose en la ciencia y la innovación”.

Dos grandes bloques de actuación

Las ayudas se agrupan en dos ámbitos principales. El primero, orientado al crecimiento, la inversión y la atracción empresarial, contará con algo más de 16,2 millones de euros. Incluye programas de inversión productiva, diversificación económica, internacionalización, financiación para pymes, desarrollo y mejora de suelo industrial, apoyo a semilleros de empresas y líneas específicas de transformación digital.

El segundo bloque, centrado en la generación de conocimiento, la transferencia tecnológica y la innovación, concentra 26,5 millones. Aquí se encuadran las ayudas a proyectos de I+D+i empresarial, empresas de base tecnológica, clústeres, hiperautomatización, misiones científicas, proyectos colaborativos en red, difusión de la cultura científica y programas de talento investigador.

Primeras convocatorias en marzo

Las primeras líneas se abrirán a partir de marzo. Entre ellas figuran:

  • Transformación digital (1,5 millones).
  • Cheques de innovación y desarrollo empresarial (500.000 euros).
  • Promoción internacional (1 millón).
  • Semilleros de empresas (240.000 euros).
  • Proyectos de inversión empresarial y de diversificación, tanto para pymes como para grandes compañías.

En el segundo y tercer trimestre se activarán las convocatorias más vinculadas a la investigación avanzada: proyectos empresariales de I+D+i (5,5 millones), centros de I+D corporativos (4,85 millones), hiperautomatización (4 millones), creación y consolidación de empresas de base tecnológica (1,4 millones), clústeres, misiones científicas y acciones de transferencia.

Refuerzo al talento y a los grupos científicos

Entre las líneas destacadas regresan las ayudas bienales a grupos de investigación, dotadas con 4 millones de euros, concebidas para ofrecer financiación estable y favorecer la internacionalización de la actividad científica.

Como novedad, se integran en una misma convocatoria los doctorados industriales y el programa Jovellanos, con 1,25 millones, para facilitar la contratación de personal investigador en empresas y agilizar los trámites. Se suman además programas de captación y retención de talento como Margarita Salas Joven o las ayudas postdoctorales, y una línea específica de fomento de vocaciones científicas para estudiantes de máster.

Gestión y fondos europeos

Todos los programas serán gestionados por Sekuens, la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación, en colaboración con la Ficyt, y se alinean con la Estrategia de Especialización Inteligente (S3), el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y las políticas de transición digital y sostenible. Parte de las convocatorias contará con financiación del Feder y del Fondo de Transición Justa.

El calendario completo, con dotaciones y fechas de apertura, puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.idepa.es/busca-financiacion/calendario-prevision-convocatorias-sekuens

