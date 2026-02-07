El Principado aprueba su calendario de ayudas a la innovación y al desarrollo empresarial: 42,7 millones en total

El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado el calendario de ayudas públicas a la innovación y al desarrollo empresarial para 2026, un paquete de 24 convocatorias que movilizará 42,7 millones de euros entre marzo y septiembre. La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo incrementa así en casi cuatro millones la financiación respecto al ejercicio anterior con el objetivo de reforzar el crecimiento del tejido productivo, impulsar la investigación aplicada, atraer talento y acelerar la modernización tecnológica de las empresas.

El plan se ha diseñado con el objetivo de dar a las empresas, centros de investigación y agentes, un mayor margen para preparar sus solicitudes y proyectos subvencionables.

El consejero Borja Sánchez ha subrayado que Asturias “encabeza en los últimos años el crecimiento tanto en inversión en I+D como en personal dedicado a actividades científicas y tecnológicas” y ha defendido que este calendario es “una herramienta esencial para acelerar la transformación económica e industrial del Principado apoyándose en la ciencia y la innovación”.

Dos grandes bloques de actuación

Las ayudas se agrupan en dos ámbitos principales. El primero, orientado al crecimiento, la inversión y la atracción empresarial, contará con algo más de 16,2 millones de euros. Incluye programas de inversión productiva, diversificación económica, internacionalización, financiación para pymes, desarrollo y mejora de suelo industrial, apoyo a semilleros de empresas y líneas específicas de transformación digital.

El segundo bloque, centrado en la generación de conocimiento, la transferencia tecnológica y la innovación, concentra 26,5 millones. Aquí se encuadran las ayudas a proyectos de I+D+i empresarial, empresas de base tecnológica, clústeres, hiperautomatización, misiones científicas, proyectos colaborativos en red, difusión de la cultura científica y programas de talento investigador.

Primeras convocatorias en marzo

Las primeras líneas se abrirán a partir de marzo. Entre ellas figuran:

Transformación digital (1,5 millones).

Cheques de innovación y desarrollo empresarial (500.000 euros).

Promoción internacional (1 millón).

Semilleros de empresas (240.000 euros).

Proyectos de inversión empresarial y de diversificación, tanto para pymes como para grandes compañías.

En el segundo y tercer trimestre se activarán las convocatorias más vinculadas a la investigación avanzada: proyectos empresariales de I+D+i (5,5 millones), centros de I+D corporativos (4,85 millones), hiperautomatización (4 millones), creación y consolidación de empresas de base tecnológica (1,4 millones), clústeres, misiones científicas y acciones de transferencia.

Refuerzo al talento y a los grupos científicos

Entre las líneas destacadas regresan las ayudas bienales a grupos de investigación, dotadas con 4 millones de euros, concebidas para ofrecer financiación estable y favorecer la internacionalización de la actividad científica.

Como novedad, se integran en una misma convocatoria los doctorados industriales y el programa Jovellanos, con 1,25 millones, para facilitar la contratación de personal investigador en empresas y agilizar los trámites. Se suman además programas de captación y retención de talento como Margarita Salas Joven o las ayudas postdoctorales, y una línea específica de fomento de vocaciones científicas para estudiantes de máster.

Gestión y fondos europeos

Todos los programas serán gestionados por Sekuens, la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación, en colaboración con la Ficyt, y se alinean con la Estrategia de Especialización Inteligente (S3), el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y las políticas de transición digital y sostenible. Parte de las convocatorias contará con financiación del Feder y del Fondo de Transición Justa.

El calendario completo, con dotaciones y fechas de apertura, puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.idepa.es/busca-financiacion/calendario-prevision-convocatorias-sekuens