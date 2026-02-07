El Principado se mueve para asegurar las inversiones en defensa tras el choque de Indra

Las compañías españolas de defensa Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que están siendo objeto de controversia por la implicación del Estado en sus planes de fusión, están ya establecidas en Asturias, pero estudian más inversiones que elevarían notablemente su actividad en la región. El Principado ha dejado clara su voluntad de que Asturias no pierda ninguno de estos multimillonarios proyectos y de que la comunidad se asiente como un polo de la industria de defensa, con plantas productivas en diferentes localizaciones (Gijón, Avilés, Langreo...) y puestos de trabajo cualificados. Por ello, desde Asturias se está observando con mucha atención el transcurso de unas negociaciones que contienen elementos empresariales y políticos.

Las tres últimas jornadas han sido agitadas en la cúpula de Indra y, en concreto, en lo que concierne a su presidente, Ángel Escribano. Su reunión del pasado miércoles en La Moncloa con Manuel de la Rocha, director de la oficina económica de Presidencia del Gobierno, desató las alarmas al filtrarse que el objetivo del encuentro era comunicarle que debía facilitar una integración entre Indra y EM&E que no supusiese una pérdida de poder en la primera del brazo inversor del Ejecutivo, la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

La entidad pública posee el 28% del capital de Indra y EM&E, propiedad de los hermanos Ángel y Javier Escribano, el 14,3%. El temor del Gobierno es que una absorción de EM&E mediante una ampliación de capital otorgue a los Escribano un poder accionarial similar o incluso superior al de la SEPI. Algunas informaciones sostienen que De la Rocha sugirió a Escribano que su renuncia al cargo facilitaría la operación, al eliminar cualquier conflicto de interés. Otra de las propuestas sugeridas por Moncloa es que Indra adquiera el 51% de EM&E, algo a lo que los hermanos Escribano se oponen, según publicó "ABC".

En cualquier caso, el jueves el presidente de Indra reafirmó su permanencia al frente de la multinacional, así como del plan estratégico "Leading the future", que aspira a su consolidación como gran empresa de defensa y, en lo que atañe a Asturias, el asentamiento de su nueva división de blindados, Land Vehicles.

Gijón, Avilés y Langreo

La presencia asturiana de Indra ya es una realidad a través de la nueva factoría de blindados en El Tallerón de Gijón. La planta ya ha recibido el primer blindado 8x8 "Dragón" para su acabado y la empresa está ampliando su oferta de empleo con perfiles especializados en ingeniería, mecánica y soldadura, entre otros.

El segundo proyecto que estudia Indra en la región, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, es también de envergadura. Se trata de tres infraestructuras que la compañía contempla aglutinar en los terrenos de las antiguas baterías de coque en Avilés. En la parcela, de 330.000 metros cuadrados, la compañía quiere establecer una pista de al menos 1 kilómetro de longitud para probar los blindados fabricados en El Tallerón, poniéndolos a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. También estudia instalar una planta para el acabado de los vehículos militares, cuya superficie se comprendería entre los 50.000 y 70.000 metros cuadrados. La tercera pata del plan consistiría en un parque de empresas auxiliares que sirvan de apoyo a Indra, entre las cuales podría estar la propia EM&E.

Esta última compañía, de hecho, ya está establecida en Avilés, donde cuenta con un centro de investigación y desarrollo (I+D) formado por una quincena de ingenieros. Hay planes de ampliarlo.

Además, EM&E negocia la compra de parte de las instalaciones del antiguo taller de construcción mecánica de Duro Felguera en Barros (Langreo), parcialmente ocupado en la actualidad por la asturiana Itemat. Según fuentes conocedoras, EM&E utilizaría el espacio para una planta de sistemas guiados de munición, como misiles.

El Gobierno de Asturias mide cada sílaba a la hora de opinar en público sobre las reicentes tensiones en torno a la defensa. El Ejecutivo sólo insiste en un mensaje: se está haciendo todo lo posible por que Indra, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y otras empresas vinculadas al sector se implanten en la región.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo rechazó ayer valorar los avatares de Indra y de su presidente y remarcó que el Principado "lleva muchos años trabajando para que el impulso que está recibiendo ahora mismo la industria de la defensa cree puestos de trabajo en Asturias, actividad, empresas y, sobre todo, que arrastre a todo el tejido productivo".

En la misma línea, Sánchez destacó que "la apuesta de la UE por la defensa es innegable, esto va a durar unos cuantos años y Asturias está muy bien posicionada". "Nuestro interés es que esos centros de trabajo se hagan realidad", afirmó el Consejero antes del acto en el que se oficializó la concesión de un total de 1,7 millones de euros del Principado a 16 "start up" asturianas. El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) presentó los proyectos adjudicatarios, ocho de nueva creación y otros ocho en fase de consolidación.