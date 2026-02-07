ÚLTIMOS DÍAS: Consigue aquí por menos de 20 euros el acceso a todos los contenidos de LA NUEVA ESPAÑA durante seis meses
También tienes la suscripción anual a los contenidos web por solo 49,99€/año y la edición impresa digital por 85 euros al año
Accede sin límites a todas las noticias, disfruta de una app más premium y de newsletters exclusivas ahora, con una oferta inmejorable
L. L.
La mejor información ahora, al mejor precio. Suscríbete hoy a los contenidos web de LA NUEVA ESPAÑA durante 6 meses por solo 18,00 euros (antes 29,99) y accede sin límites a todas las noticias, disfruta de newsletters exclusivas para suscriptores, nuevos pasatiempos, una app más premium o el club del suscriptor con increíbles descuentos y sorteos. Date prisa y aprovecha esta oferta de un 40% de descuento en los mejores contenidos.
Además, también puedes hacerte con la suscripción anual a los contenidos web por solo 49,99 euros y con la edición impresa digital por 85 euros al año.
Así, al suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA tendrás acceso a la mejor información, la última hora y los reportajes y las investigaciones del diario más seguido de Asturias líder indiscutible del mercado regional en todos sus soportes. Pero no solo vas a estar informado.
Suscríbete pinchando en este enlace
Además en los últimos meses el periódico ha actualizado el catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. Ya hay cuatro operativas: Noticias del día (un resumen matinal de las informaciones más relevantes), Opiniones del día (para recibir antes que nadie las opiniones de los mejores articulistas), La semana política (una guía semanal para entender lo que está pasando en la política asturiana de la mano del redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA Vicente Montes) y un boletín especializado de ocio que te permite conocer (antes que nadie) la agenda cultural del día en Asturias.
Pero aún hay más. Gracias a tu suscripción tambiénl podrás disfrutar de los nuevos pasatiempos de la web, tendrás acceso a una app renovada y más premium y a un club con descuentos y ofertas exclusivos.
Pero aún hay más. Gracias a tu suscripción también podrás disfrutar de los nuevos pasatiempos de la web, tendrás acceso a una app renovada y más premium y a un club con descuentos y ofertas exclusivos.
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar
- El duro escrito de más de cien católicos asturianos contra el Arzobispo por sus críticas a la regularización de inmigrantes: 'Nos sentimos avergonzados
- El kiwi asturiano, la excepción que confirma la regla con Mercosur: ¿por qué este producto sí puede verse beneficiado con el mercado sudamericano?
- El jefe de Rayos de un hospital asturiano admite 'notables retrasos' en la realización de mamografías (y desvela la causa)
- El efecto del accidente de Adamuz en el AVE asturiano: más billetes disponibles, más baratos y 'miedo' en algunos viajeros (aunque el tren 'sigue siendo muy seguro')
- El barrio más caro y más barato para vivir en las ciudades de Asturias: la diferencia es de 2.740 euros el metro cuadrado