Alarma vecinal al arder una casa abandonada en la localidad de Pravia, junto a la estación: causó una gran humareda
Al incendio acudieron efectivos de hasta cinco parques de Bomberos del SEPA
Un incendio en una casa abandonada de Pravia, junto a la estación, ha mantenido en vilo a los vecinos de la localidad, debido a la aparatosa humareda que provocó. Efectivos de Bomberos de Asturias con base en los parques de Pravia, Avilés, Somiedo, Valdés y La Morgal, junto al Jefe de Zona Centro Oeste, acudieron al incendio de esta vivienda deshabitada, situada en la calle Suárez Pazos.
La sala del 112 Asturias recibió el aviso a las 16.36 horas.
A las 19.49 horas el Jefe de Zona indicó que ya no había llama viva en el inmueble, de tres plantas y unos 300 metros cuadrados por planta. Los efectivos continúan trabajando en la zona.
Fue informada la Guardia Civil y a título informativo el SAMU, ya que no fue necesaria su intervención.
