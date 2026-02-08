El Arzobispo de Oviedo responde en LA NUEVA ESPAÑA a las críticas por sus declaraciones sobre migración: "Los inmigrantes son una bendición para nosotros"

Nueve días después de que una reflexión en sus redes sociales sobre la política migratoria del gobierno central provocara reacciones de todo tipo, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, rompe su silencio a través de su carta semanal en LA NUEVA ESPAÑA. El prelado asturiano aprovecha esta tribuna para reiterar sus opiniones sobre la llegada de inmigrantes, que ve como "una bendición" pero ante la que reclama límites, y para defenderse del "ataque" recibido estos días, que califica de "desproporcionado" y "despiadado".

Sanz Montes alude a su costumbre a publicar reflexiones en las redes sociales, "en donde con brevedad me posiciono de tanto en tanto ante lo que acontece", y glosa el mensaje que publicó el 29 de enero, motivo de un escrito de contestación firmado por un centenar de católicos, entre ellos algunos sacerdotes.

Lo que manifestó allí, y que ahora reitera es que "los inmigrantes son una bendición para nosotros". También incluye, cita, a los seminaristas y sacerdotes que llegan a España procedentes de países como Venezuela, Nicaragua o "las dictaduras del mismo color ideológico en todo el universo mundo". El problema, señala, es que "caben cuantos pueden entrar, y el límite es palmario". "Siempre es deseable abrir las puertas y acoger a cuantos más mejor, aunque sea a costa de estrecharse", reflexiona, "pero todos no caben en un espacio limitado". Señala el prelado que "decir lo contrario es irresponsable" y previene contra los que llegan "con una maleta indeseada". En ese apartado enumera a aquellos con "delitos de sangre, intenciones terroristas o negocios perversos en torno a la droga o al tráfico de personas". "Aunque sean minoría, no deben colarse", zanja.

Lo contrario, recalca Sanz Montes en alusión a los planes del gobierno central, es "una medida populista y demagógica", una "proclama con tono mitinero". Su posición, pues, lejos de resultar contradictoria, o alejada de las directrices de al Conferencia Episcopal, como le han afeado, puede conciliar ambos posicionamientos: "Tenemos la libertad de señalar al mismo tiempo nuestra disponibilidad acogedora y los manejos torticeros de los maestros de la engañifa", defiende.

Polémica "de diseño"

El arzobispo de Oviedo dedica la parte final de su artículo semanal en LA NUEVA ESPAÑA a responder a las críticas recibidas esta semana, un "ataque despiadado hacia quienes pensamos distinto", describe, realizado "de un modo desproporcionado" a través de "plumillas mediáticas al dictado y sus disidencias eclesiales conocidas".

El prelado insiste en que en las críticas se ha visto adulterado el significado de sus palabras. "Produce perplejidad", se lamenta, "verte señalado con una crítica por lo que no has dicho cuando sesgadamente se interpretan mal tus palabras o cuando reescriben tu propia historia indicando pretensiones y metas que jamás tuve, tal vez proyectando en mi persona sus fobias y sus filias, sus estériles fracasos personales y las contradicciones de sus propias vidas". Estas voces críticas, concluye, "merecen el respeto que ellos no ofrecen, y la piedad con la que nunca tratan a los que legítimamente pensamos de otra manera y a nuestra manera lo expresamos". "No es tristeza ni abatimiento lo que generan sino lástima cristiana y paciencia franciscana", remata.

Por último, Jesús Sanz Montes aprovecha para agradecer "las miles de expresiones de afecto y comunión" suscitadas por lo que califica de "polémica de diseño", que ha puesto también al descubierto "quién es quién en el escenario público y en el privado".