Asturias da la campanada en Bolsa: con la incorporación de TSK batirá su récord de empresas cotizadas (estas son las siete)

La compañía de ingeniería industrial TSK prepara su salida a Bolsa para la próxima primavera. Será la séptima empresa asturiana que cotice en el mercado regulado, junto a Duro Felguera, General de Alquiler de Maquinaria (GAM), Izertis, Asturiana de Laminados (Asla), Seresco y Treelogic, que dio el toque de campana el pasado 16 de enero. Nunca antes ha habido tantas empresas asturianas en el parqué.

El último pico se había registrado a finales de la década de los años noventa del pasado siglo, cuando coincidieron en Bolsa Duro Felguera, Banco Herrero (hoy integrado en Banco Sabadell), Hidroeléctrica de Cantábrico (integrada en EDP), Asturiana de Zinc (adquirida por Glencore), Aceralia (dentro de ArcelorMittal) y la desaparecida Erpo. En la historia de las empresas asturianas en Bolsa figuran también compañías vinculadas a la industrialización de la región y al paralelo desarrollo de un sector bancario local, entre ellas Fábrica de Mieres, Sociedad Hullera Española, Banco Asturiano de Industria y Comercio o Banco de Asturias.

Con TSK, Asturias llegará a tener, al mismo tiempo, siete empresas cotizadas. Pero la lista podría aumentar. Entrevistada por LA NUEVA ESPAÑA, la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la ovetense Paloma Marín, reconoció que desde la Comisión estaban "trabajando" con empresas asturianas (más allá de Treelogic, que entonces estaba ultimando la operación, y de TSK) de cara a debutar en el mercado regulado.

Atracción de talento

Marín destacó el "potencial" de la pyme asturiana y resaltó que con la salida a Bolsa las empresas pueden optar a una financiación a largo plazo para su estrategia de crecimiento, que pueden conseguir mayor visibilidad y que ganan en credibilidad, transparencia y buen gobierno. "Todo eso atrae talento de fuera, que es muy necesario", resaltó Marín.

La tecnológica ovetense Treelogic ha sido la última compañía asturiana en dar el salto a la Bolsa. El pasado 16 de enero comenzó a cotizar en BME Growth, el mercado diseñado para pequeñas y medianas empresas (pymes) en crecimiento que buscan expandirse. Siguió los pasos de las también tecnológicas asturianas Seresco e Izertis, empresa gijonesa que en julio del pasado año subió de división al pasar al mercado continuo.

"La incorporación a BME Growth era un paso natural dentro de nuestra evolución como compañía tecnológica, que nos permitirá ganar visibilidad, reforzar nuestra estructura corporativa y seguir desarrollando proyectos de alto valor añadido", señaló el entreguín Marcelino Cortina, consejero delegado de Treelogic, tras el toque de campana en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

Cuando la tecnológica Seresco comenzó a cotizar en diciembre de 2022 esgrimía razones muy parecidas. En su documento de incorporación al BME Growth se aludía al objetivo de reforzar la notoriedad y la imagen de transparencia y profesionalidad de la sociedad; de proporcionar liquidez a las acciones del emisor; de facilitar la incorporación de accionistas nuevos, y de conseguir una mayor capacidad de financiación con menor coste de capital de cara, principalmente, al crecimiento inorgánico (mediante adquisiciones) de la sociedad. Desde entonces, Seresco ha comprado participaciones mayoritarias en las empresas tecnológicas portuguesas Elo-SI y F5IT y en la empresa asturiana de ciberseguridad CIES.

La séptima cotizada

La compañía de ingeniería industrial gijonesa TSK no tiene puesto el punto de mira en el crecimiento inorgánico. Lleva tiempo sondeando la posibilidad de incorporar a un socio minoritario que aporte capital para poder seguir creciendo con la amplia cartera de contratación que tiene atada, pero no lo encuentra. Ante esa situación, ha decidido colocar en el mercado de valores una participación minoritaria.

TSK puede modular el debut con la nueva vía "Easy Access" aprobada recientemente por la CNMV que permite a las empresa no colocar las acciones, el llamado "free floating", en el momento que se aprueba su salida a Bolsa. En este caso se aprueba el debut y se le da a la empresa hasta 18 meses para decidir qué momento es el más oportuno para colocar las acciones en el mercado. Es una garantía para evitar situaciones de volatilidad que puedan impactar negativamente en la salida a Bolsa.

La previsión de TSK es dar la campanada esta primavera. Brotará, así, la séptima empresa asturiana en Bolsa.