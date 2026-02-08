Asturias pasa de las nevadas al viento: el aviso de la AEMET obliga a circular con precaución por la autopista del Huerna

La nieve caída en las últimas horas obliga este domingo a circular con precaución por la autopista del Huerna (AP-66) y mantiene cerrado el Alto de la Farrapona mientras que en otros diez puertos de montaña son necesarias las cadenas. El puerto de Pajares, que última hora del sábado estaba cerrado a camiones, no registra incidencias.

La situación mejora de forma paulatina en las carreteras porque la alerta por nevadas abandona la cordillera asturiana. El viento será el protagonista para el comienzo de la semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de "fuertes rachas de viento" para el lunes y una subida de las temperaturas para el martes.

El estado de las carreteras

La concesionaria de la AP-66, Aucalsa, recomienda extremar la prudencia y no sobrepasar una velocidad de 100 kilómetros por hora, y fija que los camiones transiten por el carril derecho con la prohibición de realizar adelantamientos.

Según informa el 112 Asturias, es obligatorio el uso de cadenas en los puertos de San Isidro, Leitariegos, Connio, Tarna, Cerredo, Valdeprado, Cobertoria, Somiedo, San Lorenzo y Ventana.

Además, la carretera LN-8, entre Tuiza y el puerto de la Cubilla, en el concejo de Lena, permanece cerrada, y la AS-34, entre Berducedo y el Pozo de las Mujeres Muertas, en Allande, está cortada por un desprendimiento.

También se ha fijado un corte parcial en la AS-375, la vía que une Oviedo y Campomanes, entre los puntos kilométricos 20,500 y 21,500 por peligro de desprendimiento de rocas, por lo que se han habilitado desvíos alternativos por el polígono de Vega de Arriba.

De la nieve al viento

La Agencia Estatal de Meteorología activó un aviso amarillo por acumulaciones de nieve de hasta diez centímetros a partir de 1.000 metros en la Cordillera Cantábrica y en la zona suroccidental para las primeras horas del domingo porque se esperaban "nevadas abundantes".

La alerta por nevadas da paso al viento. "Probables rachas muy fuertes de viento de componente sur en zonas altas de la Cordillera occidental", advierten desde la AEMET para el comienzo de la semana.

El lunes se esperan cielos cubiertos y lluvias débiles, que podrán ser más probables e intensas por la tarde. La cota de nieve se sitúa en torno a 1100 metros en la Cordillera oriental. Temperaturas en aumento, más acusado en las máximas. Vientos flojos y moderados del sur y suroeste, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas altas de la Cordillera occidental.

Para el martes lo más llamativo será el ascenso de los termómetros. Las máximas alcanzarán los 22 grados en Gijón, Langreo u Oviedo.