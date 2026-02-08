Una auditoría independiente y un nuevo plan de gestión: las propuestas del PP para aumentar la ocupación de plazas en residencias de mayores
Los populares presentan una proposición no de ley ante la "planificación deficiente" por parte del Gobierno del Principado
El Partido Popular exigirá ante la Junta General del Principado la realización de una auditoría independiente sobre la planificación y gestión de las plazas residenciales para personas mayores, con la intención de tener una visión completa de la ocupación, la distribución territorial, la tipología, los costes y los resultados de los conciertos vigentes.
Asturias es una de las pocas comunidades españolas con superávit de plazas residenciales para mayores, atendiendo a la cifra ideal de cinco por cada 100 mayores de 65 años. Sin embargo, está a la cola en cuanto a ocupación se refiere, según el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Esta situación, dicen los populares, contrasta con la de otras comunidades donde “la ocupación es prácticamente total, lo que confirma una planificación deficiente y una mala gestión del gasto público por parte del gobierno del Principado de Asturias”.
Por esta razón, han presentado una proposición no de ley en la que, además de la auditoría, piden también presentar un plan integral de revisión del mapa de plazas residenciales en Asturias, con objetivos, calendario y memoria económica. Este documento deberá abordar la accesibilidad económica, la equidad territorial, la calidad asistencial y la coordinación con la red de atención domiciliaria y de proximidad.
La última propuesta pasa por apostar por una política de atención centrada en la persona, que respalde la libertad de elección de las familias y oriente el gasto público hacia los servicios que verdaderamente demandan las personas mayores.
Niveles "inaceptables" de ocupación
“Resulta inaceptable que Asturias, con la población más envejecida de España, presente niveles tan bajos de ocupación residencial, unido a que otras modalidades de atención, como la ayuda a domicilio, los centros de día o la teleasistencia, continúan infra financiadas y con listas de espera”, insisten los populares en la pnl.
A su juicio, estos datos “evidencian problemas graves de planificación y mala gestión por parte del Gobierno del Principado, que no tiene en cuenta, ni atiende adecuadamente, las necesidades reales de las personas mayores, ni a las características territoriales y sociales de Asturias”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar
- El duro escrito de más de cien católicos asturianos contra el Arzobispo por sus críticas a la regularización de inmigrantes: 'Nos sentimos avergonzados
- El kiwi asturiano, la excepción que confirma la regla con Mercosur: ¿por qué este producto sí puede verse beneficiado con el mercado sudamericano?
- El jefe de Rayos de un hospital asturiano admite 'notables retrasos' en la realización de mamografías (y desvela la causa)
- El efecto del accidente de Adamuz en el AVE asturiano: más billetes disponibles, más baratos y 'miedo' en algunos viajeros (aunque el tren 'sigue siendo muy seguro')
- El barrio más caro y más barato para vivir en las ciudades de Asturias: la diferencia es de 2.740 euros el metro cuadrado