Una auditoría independiente y un nuevo plan de gestión: las propuestas del PP para aumentar la ocupación de plazas en residencias de mayores

El Partido Popular exigirá ante la Junta General del Principado la realización de una auditoría independiente sobre la planificación y gestión de las plazas residenciales para personas mayores, con la intención de tener una visión completa de la ocupación, la distribución territorial, la tipología, los costes y los resultados de los conciertos vigentes.

Asturias es una de las pocas comunidades españolas con superávit de plazas residenciales para mayores, atendiendo a la cifra ideal de cinco por cada 100 mayores de 65 años. Sin embargo, está a la cola en cuanto a ocupación se refiere, según el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Esta situación, dicen los populares, contrasta con la de otras comunidades donde “la ocupación es prácticamente total, lo que confirma una planificación deficiente y una mala gestión del gasto público por parte del gobierno del Principado de Asturias”.

Por esta razón, han presentado una proposición no de ley en la que, además de la auditoría, piden también presentar un plan integral de revisión del mapa de plazas residenciales en Asturias, con objetivos, calendario y memoria económica. Este documento deberá abordar la accesibilidad económica, la equidad territorial, la calidad asistencial y la coordinación con la red de atención domiciliaria y de proximidad.

La última propuesta pasa por apostar por una política de atención centrada en la persona, que respalde la libertad de elección de las familias y oriente el gasto público hacia los servicios que verdaderamente demandan las personas mayores.

Niveles "inaceptables" de ocupación

“Resulta inaceptable que Asturias, con la población más envejecida de España, presente niveles tan bajos de ocupación residencial, unido a que otras modalidades de atención, como la ayuda a domicilio, los centros de día o la teleasistencia, continúan infra financiadas y con listas de espera”, insisten los populares en la pnl.

A su juicio, estos datos “evidencian problemas graves de planificación y mala gestión por parte del Gobierno del Principado, que no tiene en cuenta, ni atiende adecuadamente, las necesidades reales de las personas mayores, ni a las características territoriales y sociales de Asturias”.