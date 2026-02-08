Más autobuses y trenes que mantienen un servicio alto en hora punta: la huelga ferroviaria impactará desde mañana en Asturias
El Principado reforzará las líneas de autobús por el parón en el sector que tendrá lugar lunes, martes y miércoles
Cuenta atrás para la huelga ferroviaria nacional, que empieza este lunes, 9 de febrero y se prolonga durante el 10 y el 11. Se trata de paros organizados por el Semaf, el sindicato de maquinistas, tras el accidente de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas. El resto de sindicatos ferroviarios secundan la huelga, que tendrá incidencia en Asturias, con doce frecuencias canceladas en el AVE y varias en las cercanías.
Los servicios mínimos en estos últimos trenes fijan un 75% de las circulaciones en hora punta y un 50% en el resto de franjas horarias. En las líneas de ancho convencional, las más usadas, al conectar las tres ciudades de Asturias (Oviedo, Gijón y Avilés), la situación queda así:
Desde Gijón se mantendrán 23 trenes diarios con salida a lo largo del día. Los primeros servicios partirán a las 06.11 y 06.32 horas, mientras que las últimas salidas previstas serán a las 21.30 y 22.30 horas. Entre ambos extremos horarios, se mantienen circulaciones en las principales franjas de mañana, mediodía y tarde, con salidas destacadas a las 07.04, 07.25, 07.40, 07.55, 08.20, 09.03, 10.00, 12.00, 14.00, 15.35, 17.30, 18.30, 19.30 y 20.10 horas, entre otras.
Desde Oviedo, punto neurálgico del sistema de cercanías, se mantendrán 58 trenes diarios en total, sumando las dos líneas afectadas por la huelga. En la C-1, las primeras salidas desde la capital asturiana están previstas entre las 05.17 y las 05.53 horas, con trenes prácticamente continuos durante la mañana (06.40, 07.12, 07.25, 07.42, 07.55, 08.09, 08.20, 08.37, 08.48, 09.00, 09.12, 09.30 y 10.00 horas) y nuevas circulaciones a lo largo del día, con servicios a las 11.00, 12.00, 13.13, 14.05, 15.02, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.03, 22.02 y 23.03 horas.
En la línea C-3 (Llamaquique–San Juan de Nieva), desde Oviedo (Llamaquique) se mantienen 22 trenes diarios, con primeras salidas a las 05.52, 06.26 y 06.56 horas, y servicios repartidos durante toda la jornada, con trenes a las 07.26, 07.46, 09.00, 10.00, 10.32, 12.09, 13.06, 13.36, 14.06, 14.21, 15.07, 16.08, 17.33, 18.33, 19.06, 19.33, 20.56, 22.08 y 23.52 horas.
En el caso de Avilés, los servicios mínimos se concentran en la C-3, con 12 trenes diarios con salida desde San Juan de Nieva. Las primeras circulaciones partirán a las 06.19 y 07.13 horas, con nuevas salidas a lo largo del día a las 08.15, 09.18, 11.18, 12.44, 13.44, 15.44, 17.44 y 19.44 horas, y los últimos trenes previstos a las 21.44 y 23.44 horas.
El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) anunció esta mañana que reforzará sus servicios de autobús puntualmente con motivo de las jornadas de huelga previstas en las cercanías ferroviarias de Renfe. El dispositivo extraordinario, que se mantendrá durante todas las jornadas de paro y movilizará la flota disponible adscrita al consorcio, tiene como objetivo facilitar la conexión entre las principales localidades y tratar de paliar el impacto del paro en los servicios de tren.
Desde primera hora de la mañana y especialmente en las horas punta, el CTA tiene previsto reforzar los servicios que conectan Oviedo Gijón Avilés e Infiesto." También se habilitarán más autobuses si fueran necesarios en las líneas que unen los corredores del Nalón y el Caudal con Oviedo y Gijón", destaca el Principado.
Respecto al AVE, estos parones supondrán la cancelación de cuatro trenes al día, lo que se traduce en un total de 12 frecuencias suprimidas durante los tres días de huelga.
Los convoyes que se cancelan son los siguientes:
- Alvia Avilés-Madrid, con salida a las 17.10 horas y llegada a las 21.20.
- Alvia Madrid-Avilés, con salida a las 9.15 horas y llegada a las 13.11.
- Alvia Oviedo-Madrid, con salida a las 9.23 horas y llegada a las 12.52.
- Alvia Madrid-Asturias, con salida a las 7.04 horas y llegada a las 10.30.
El resto de los trenes mantienen sus rutas previstas. Asturias cuenta actualmente con seis trenes diarios con destino u origen Madrid: tres Alvia, dos AVE y un Avlo, el AVE de bajo coste. Los AVE y Avlo superan los 300 kilómetros por hora y pueden transportar a más de 500 pasajeros, frente a los 299 de los Alvia, que alcanzan los 250 kilómetros por hora.
