Un conductor salense de 83 años que se metió en sentido contrario en la Autovía de Grado obliga a cortar el túnel de Peñaflor para evitar colisiones

Susto en la Autovía de Grado (A-63). Un conductor de 83 años se metió en sentido contrario en la carretera y obligó a cerrar el túnel de Peñaflor para evitar colisiones. El conductor se dio cuenta de que se había metido mal en la carretera y se paró en el arcén, a la altura del kilómetro 13, en la la localidad de Castaños , en Grado. El hombre se metió en el carril en sentido a Oviedo, aunque iba ciruclando hacia Grado.

El hombre, vecino de Salas, avisó al 112-Asturias, que a su vez reclamó la intervención de la Guardia Civil de Tráfico, a las 11.51 horas. El Centro de Control de Priañes cerró preventivamente el túnel de Peñaflor, en el kilómetro 18, hasta la inspección de la patrulla.

A las 12.11, se reabrió el tráfico tras localizar el turismo en la rotonda de la salida 13. El conductor, un señor mayor, manifestó haber accedido por error en sentido opuesto. La patrulla escoltó al conductor hasta su casa.

El año pasado hubo una fiebre de kamikazes en la Autovía de Grado. En mayo de ese año se localizó a un joven de 32 años que circuló 4 kilómetros en sentido contario, el 3 de marzo. Y hubo otra alerta, aunque no se pudo interceptar al conductor.