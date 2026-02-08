Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mujeres ganaderasPolémica arzobispo de OviedoDesaparecida San Juan de la ArenaSuspensión partido Real Oviedo
instagramlinkedin

Un conductor salense de 83 años que se metió en sentido contrario en la Autovía de Grado obliga a cortar el túnel de Peñaflor para evitar colisiones

Al darse cuenta de que iba mal, el hombre paró en el arcén y pidió ayuda al 112 para que la Guardia Civil le sacara del apuro

Zona en la que se produjo la incidencia.

Zona en la que se produjo la incidencia. / Google Maps

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Susto en la Autovía de Grado (A-63). Un conductor de 83 años se metió en sentido contrario en la carretera y obligó a cerrar el túnel de Peñaflor para evitar colisiones. El conductor se dio cuenta de que se había metido mal en la carretera y se paró en el arcén, a la altura del kilómetro 13, en la la localidad de Castaños , en Grado. El hombre se metió en el carril en sentido a Oviedo, aunque iba ciruclando hacia Grado.

El hombre, vecino de Salas, avisó al 112-Asturias, que a su vez reclamó la intervención de la Guardia Civil de Tráfico, a las 11.51 horas. El Centro de Control de Priañes cerró preventivamente el túnel de Peñaflor, en el kilómetro 18, hasta la inspección de la patrulla.

A las 12.11, se reabrió el tráfico tras localizar el turismo en la rotonda de la salida 13. El conductor, un señor mayor, manifestó haber accedido por error en sentido opuesto. La patrulla escoltó al conductor hasta su casa.

Noticias relacionadas

El año pasado hubo una fiebre de kamikazes en la Autovía de Grado. En mayo de ese año se localizó a un joven de 32 años que circuló 4 kilómetros en sentido contario, el 3 de marzo. Y hubo otra alerta, aunque no se pudo interceptar al conductor.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
  2. Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
  3. Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar
  4. El duro escrito de más de cien católicos asturianos contra el Arzobispo por sus críticas a la regularización de inmigrantes: 'Nos sentimos avergonzados
  5. El kiwi asturiano, la excepción que confirma la regla con Mercosur: ¿por qué este producto sí puede verse beneficiado con el mercado sudamericano?
  6. El jefe de Rayos de un hospital asturiano admite 'notables retrasos' en la realización de mamografías (y desvela la causa)
  7. El efecto del accidente de Adamuz en el AVE asturiano: más billetes disponibles, más baratos y 'miedo' en algunos viajeros (aunque el tren 'sigue siendo muy seguro')
  8. El barrio más caro y más barato para vivir en las ciudades de Asturias: la diferencia es de 2.740 euros el metro cuadrado

Un conductor salense de 83 años que se metió en sentido contrario en la Autovía de Grado obliga a cortar el túnel de Peñaflor para evitar colisiones

Un conductor salense de 83 años que se metió en sentido contrario en la Autovía de Grado obliga a cortar el túnel de Peñaflor para evitar colisiones

Una auditoría independiente y un nuevo plan de gestión: las propuestas del PP para aumentar la ocupación de plazas en residencias de mayores

Una auditoría independiente y un nuevo plan de gestión: las propuestas del PP para aumentar la ocupación de plazas en residencias de mayores

Asturias pasa de las nevadas al viento: el aviso de la AEMET obliga a circular con precaución por la autopista del Huerna

Asturias pasa de las nevadas al viento: el aviso de la AEMET obliga a circular con precaución por la autopista del Huerna

Más de un año de espera por la revisión de la dependencia: los fallos informáticos atascan la tramitación de cientos de expedientes en Asturias

Más de un año de espera por la revisión de la dependencia: los fallos informáticos atascan la tramitación de cientos de expedientes en Asturias

Más autobuses y trenes que mantienen un servicio alto en hora punta: la huelga ferroviaria impactará desde mañana en Asturias

Más autobuses y trenes que mantienen un servicio alto en hora punta: la huelga ferroviaria impactará desde mañana en Asturias

La expansión imparable del “tercer concejo”: sólo Madrid y Barcelona ganaron más votantes en el extranjero que Asturias en 2025

La expansión imparable del “tercer concejo”: sólo Madrid y Barcelona ganaron más votantes en el extranjero que Asturias en 2025

ÚLTIMOS DÍAS: Consigue aquí por menos de 20 euros el acceso a todos los contenidos de LA NUEVA ESPAÑA durante seis meses

ÚLTIMOS DÍAS: Consigue aquí por menos de 20 euros el acceso a todos los contenidos de LA NUEVA ESPAÑA durante seis meses

El Arzobispo de Oviedo responde en LA NUEVA ESPAÑA a las críticas por sus declaraciones sobre migración: "Hemos de abrir generosamente nuestras fronteras pero no como una medida populista"

El Arzobispo de Oviedo responde en LA NUEVA ESPAÑA a las críticas por sus declaraciones sobre migración: "Hemos de abrir generosamente nuestras fronteras pero no como una medida populista"
Tracking Pixel Contents