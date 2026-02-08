Un conductor salense de 83 años que se metió en sentido contrario en la Autovía de Grado obliga a cortar el túnel de Peñaflor para evitar colisiones
Al darse cuenta de que iba mal, el hombre paró en el arcén y pidió ayuda al 112 para que la Guardia Civil le sacara del apuro
Susto en la Autovía de Grado (A-63). Un conductor de 83 años se metió en sentido contrario en la carretera y obligó a cerrar el túnel de Peñaflor para evitar colisiones. El conductor se dio cuenta de que se había metido mal en la carretera y se paró en el arcén, a la altura del kilómetro 13, en la la localidad de Castaños , en Grado. El hombre se metió en el carril en sentido a Oviedo, aunque iba ciruclando hacia Grado.
El hombre, vecino de Salas, avisó al 112-Asturias, que a su vez reclamó la intervención de la Guardia Civil de Tráfico, a las 11.51 horas. El Centro de Control de Priañes cerró preventivamente el túnel de Peñaflor, en el kilómetro 18, hasta la inspección de la patrulla.
A las 12.11, se reabrió el tráfico tras localizar el turismo en la rotonda de la salida 13. El conductor, un señor mayor, manifestó haber accedido por error en sentido opuesto. La patrulla escoltó al conductor hasta su casa.
El año pasado hubo una fiebre de kamikazes en la Autovía de Grado. En mayo de ese año se localizó a un joven de 32 años que circuló 4 kilómetros en sentido contario, el 3 de marzo. Y hubo otra alerta, aunque no se pudo interceptar al conductor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar
- El duro escrito de más de cien católicos asturianos contra el Arzobispo por sus críticas a la regularización de inmigrantes: 'Nos sentimos avergonzados
- El kiwi asturiano, la excepción que confirma la regla con Mercosur: ¿por qué este producto sí puede verse beneficiado con el mercado sudamericano?
- El jefe de Rayos de un hospital asturiano admite 'notables retrasos' en la realización de mamografías (y desvela la causa)
- El efecto del accidente de Adamuz en el AVE asturiano: más billetes disponibles, más baratos y 'miedo' en algunos viajeros (aunque el tren 'sigue siendo muy seguro')
- El barrio más caro y más barato para vivir en las ciudades de Asturias: la diferencia es de 2.740 euros el metro cuadrado