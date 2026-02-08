Continúa el "tren de borrascas", que seguirá trayendo lluvia a Asturias toda la semana, pero con temperaturas más altas, al menos hasta el jueves
Para el martes y el miércoles se prevén máximas de hasta 22 grados en Cangas del Narcea, y 21 en Oviedo, pero con precipitaciones y tormentas
El tiempo seguirá revuelto toda esta semana, en la que Asturias se verá sometida al tren de borrascas que cruzan el Atlántico desde el Caribe, que traerán precipitaciones y hasta tormentas, aunque con una apreciable subida de las temperaturas, al menos hasta el jueves y el fin de semana, cuando volverán unas temperaturas más frías.
Los coletazos de la borrasca "Marta" todavía dejaron algún problema en cotas altas, pero subieron las temperaturas, registrando Mieres la más alta, 15,8 grados. En la vertiente leonesa de la Cordillera hubo nevedas, y en el Huerna (AP-66) se limitó la velocidad a 100 kilómetros por hora por el viento. El puerto de La Farrapona, en Somiedo, sigue cerrado, y en el Connio (Cangas del Narcea) se precisaban cadenas. También está cerrada la vertiente asturiana del puerto de La Cubilla.
Desprendimiento de Allande
Además, la Consejería de Movilidad del Principado de Asturias informó en la tarde de este domingo de que se ha restablecido la circulación en la AS-34, que une Berducedo con el Pozo de las Mujeres Muertas, en el concejo de Allande, tras el desprendimiento que provocó el corte total de la vía este pasado viernes.
A través de la red social X, el Gobierno asturiano ha comunicado que operarios de las brigadas de carreteras han retirado el material desprendido entre los kilómetros 19 y 20, justo antes de San Salvador desde Berducedo, lo que ya permite el tránsito en ambos sentidos.
Previsión para los próximos días
Este lunes, se espera una subida de las temperaturas de hasta 18 grados en la costa, debido al viento del sur, aunque siguen las precipitaciones, que serán de nieve a partir de 1.200 grados. El martes sigue subiendo el termómetro, hasta los 22 grados, pero irrumpe el viento, que será fuerte en la costa, de hasta 61 kilómetros por hora.
El miércoles siguen las altas temperaturas, de hasta 22 grados en Gijón, y 21 en Oviedo, aunque con precipitaciones y tormentas en la costa.
El jueves vuelven a bajar las temperasturas, una media de cinco grados, y siguen las precipitaciones. El viernes, la bajada de temperturas ya será apreciable, cayendo el sábado a mínimas de 4 o 5 grados, y máximas de entre 9 grados en el interior y 13 grados en la costa, y sin que paren las lluvias y tormentas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar
- El duro escrito de más de cien católicos asturianos contra el Arzobispo por sus críticas a la regularización de inmigrantes: 'Nos sentimos avergonzados
- El kiwi asturiano, la excepción que confirma la regla con Mercosur: ¿por qué este producto sí puede verse beneficiado con el mercado sudamericano?
- El jefe de Rayos de un hospital asturiano admite 'notables retrasos' en la realización de mamografías (y desvela la causa)
- El efecto del accidente de Adamuz en el AVE asturiano: más billetes disponibles, más baratos y 'miedo' en algunos viajeros (aunque el tren 'sigue siendo muy seguro')
- El barrio más caro y más barato para vivir en las ciudades de Asturias: la diferencia es de 2.740 euros el metro cuadrado