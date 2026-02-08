Evacuada al HUCA una montañera portuguesa que se lesionó una pierna mientras hacía una ruta por la collada de Cerreros en Lena

El Grupo de Rescate de Bomberos del SEPA, a bordo de un helicóptero medicalizado, evacuó al HUCA a una montañera portuguesa que presentaba una posible fractura en una pierna. Estaba con un grupo haciendo una ruta en la collada de Cerreros en Lena.

Un momento del rescate. / SEPA

El aviso entró a través del 112 Asturias a las 15.10 horas. La alertante explicó que se encontró con un grupo de montañeros portugueses Portugal que estaban con un guía, y una de sus integrante tenía una pierna lesionada. El equipo de Bomberos de Asturias atendió y evacuó a la afectada al HUCA, al que llegaron a las 16.28 horas.

El rescate se hizo en duras condiciones invernales.