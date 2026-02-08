Evacuada al HUCA una montañera portuguesa que se lesionó una pierna mientras hacía una ruta por la collada de Cerreros en Lena
El rescate se hizo en medio de duras condiciones invernales
El Grupo de Rescate de Bomberos del SEPA, a bordo de un helicóptero medicalizado, evacuó al HUCA a una montañera portuguesa que presentaba una posible fractura en una pierna. Estaba con un grupo haciendo una ruta en la collada de Cerreros en Lena.
El aviso entró a través del 112 Asturias a las 15.10 horas. La alertante explicó que se encontró con un grupo de montañeros portugueses Portugal que estaban con un guía, y una de sus integrante tenía una pierna lesionada. El equipo de Bomberos de Asturias atendió y evacuó a la afectada al HUCA, al que llegaron a las 16.28 horas.
El rescate se hizo en duras condiciones invernales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar
- El duro escrito de más de cien católicos asturianos contra el Arzobispo por sus críticas a la regularización de inmigrantes: 'Nos sentimos avergonzados
- El kiwi asturiano, la excepción que confirma la regla con Mercosur: ¿por qué este producto sí puede verse beneficiado con el mercado sudamericano?
- El jefe de Rayos de un hospital asturiano admite 'notables retrasos' en la realización de mamografías (y desvela la causa)
- El efecto del accidente de Adamuz en el AVE asturiano: más billetes disponibles, más baratos y 'miedo' en algunos viajeros (aunque el tren 'sigue siendo muy seguro')
- El barrio más caro y más barato para vivir en las ciudades de Asturias: la diferencia es de 2.740 euros el metro cuadrado