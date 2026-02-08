Los expertos, rotundos sobre el caos ferroviario de Asturias: "Se necesita una obra profunda en Villabona; tenemos un trazado del siglo XIX"

Expertos ferroviarios consideran que es necesaria una “actuación en profundidad” en el nudo de Villabona, punto crítico de la red asturiana, que lleva ya veinte años esperando por una solución definitiva.

El nudo de Villabona es un “cuello de botella” que ocupan los dos túneles situados entre Lugo de Llanera y Villabona y que, esta semana, ha sido el gran causante de un reguero de retrasos y supresiones en los trenes de cercanías de ancho convencional (los que comparten vía con la alta velocidad). En los túneles existe una limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora, lo que ralentiza la circulación y condiciona el tiempo de las frecuencias. Como se trata de un cruce ferroviario, si un tren llega tarde se puede producir un efecto en cadena que condiciona a los demás. Esta problemática, unida a otras averías en la red, está provocando severos problemas, especialmente en los últimos días. Ayer mismo hubo también varios retrasos en la C1, C2 y C3, que son los trenes que operan en convencional.

Estos convoyes comunican Oviedo, Gijón y Avilés, por lo que miles de personas los utilizan a diario, especialmente a primera hora para ir a trabajar, y pasan diariamente por ese nudo, al igual que los trenes AVE y todos los servicios de mercancías.

Se trata, pues, del punto ferroviario —a excepción de la Variante de Pajares— que soporta más tráfico ferroviario de toda la región.

Una obra de 18 millones, pero sin fecha

Está prevista una actuación en los túneles de “renovación integral”, por 18 millones de euros, que comenzará este año y que cambiará el balasto de debajo de las vías por hormigón, para así evitar la humedad. Todavía no tiene fecha fija de comienzo, pero los trabajos ya han sido adjudicados. Mientras tanto, se sigue esperando por la denominada variante de Villabona, que implicaría construir más vías para aliviar el tráfico. Se trata de un proyecto que empezó a diseñarse hace dos décadas y por el que se sigue esperando.

“La variante de Villabona habría que hacerla sí o sí. El resto de trabajos serán inútiles. En Asturias tenemos una red ferroviaria que va de Campomanes a Gijón con un trazado del siglo XIX. Por eso los trenes no pueden ir a más de 80 km/h”, explica el ingeniero Ignacio García-Arango, que dirigió la Demarcación de Carreteras de Asturias y que es un gran conocedor de la red ferroviaria.

El proyecto de la Variante de Villabona sigue en cartera del actual equipo del Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente. En 2022, el Principado rechazó el proyecto realizado por anteriores equipos, ya que la obra amenazaba a más de 300 viviendas. “La red ferroviaria, y concretamente el nudo de Villabona, necesita un acondicionamiento general que no se está haciendo. Hay otros dos puntos críticos: el entorno de Soto del Rey y la curva de Veriña”, sostiene García-Arango. “Se debe hacer una gran variante en Villabona, aunque está claro que es un proyecto complejo. Una Variante haría el tren más competitivo y sería clave para poder conectar con los puertos respecto al tráfico de mercancías. Si no se hace, siempre habrá un cuello de botella y el tráfico de carga nunca funcionará”, concluye.

Tres y cinco minutos menos entre Oviedo y Gijón

Mariano Santiso, que fue director general de Renfe en el Norte, conoce bien las complicaciones en Villabona de su etapa en la empresa pública. “La Variante se planteaba para evitar la gran curva que hay en ese trazado, y así poder ganar entre tres y cinco minutos entre Oviedo y Gijón”, asegura. Santiso sostiene que no tendría por qué ser necesario realizar una obra de tanta envergadura como la Variante, pero sí “buscar otro tipo de solución para resolver un nudo importante que muchas veces complica la circulación”. El gijonés recuerda, no obstante, que también están pendientes de resolver los accesos al puerto.

Vicente Luque, que fue jefe adjunto de Redes Transeuropeas del Transporte en la Comisión Europea, también defiende “la conveniencia de la Variante” y “una obra en profundidad”, a falta de conocer los datos concretos del nudo de Villabona.