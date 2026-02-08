La frustración de dos asturianas que quieren ser ganaderas: a una no le acaba de llegar el dinero aprobado y a otra nunca le llegará

Sara Rodríguez y Silvia Meirinho quieren ser ganaderas en Asturias y lo han apostado todo para lograrlo. Pero no tienen muy claro que puedan hacerlo pese a tener un perfil muy atractivo: mujeres, relativamente jóvenes, con familia o dispuestas a formarla y asentarse en el cada vez más vacío medio rural, y decididas además a tirar de un sector, el agrario, muy de capa caída por la falta de relevo generacional en la región.

Pero resulta que Sara Rodríguez, de 30 años y de Sobrescobio, y Silvia Meirinho, de 40 años y de Cardo (Gozón), son dos de las decenas de damnificados por los problemas que ha arrastrado la convocatoria de «Incorpórate al agro» en Asturias: ayudas para jóvenes y para gente entre 41 y 56 años destinadas a facilitar a los interesados sumarse a la actividad agroganadera. En el caso de la primera, esa ayuda tarda en llegar. En el de la segunda, no llegará nunca. Y eso pese a que ambas lograron que su solicitud fuera aceptada por la Consejería de Medio Rural del Principado.

«Te animan a intentarlo, se les llena la boca con lo de facilitar el relevo generacional, de ayudar a que concilies, dicen que apuestan por el campo y luego te dejan tirado», lamenta Sara Rodríguez, más disgustada que enfadada. «Hay poco dinero y encima mal gestionado, porque en la zona de Gijón a la que yo pertenezco tenemos menos oportunidades, por ejemplo, que en la de alta montaña. Ha sido un jarro de agua fría después de tanto esfuerzo», reseña Silvia Meirinho, quien tiene prácticamente decidido que tirará la toalla y pasará página de su intento de incorporarse a la ganadería familiar.

Disgusto por el último Pleno

Si los retrasos y el aviso de que la ayuda no llegará fue un disgusto para ambas mujeres, más lo fue la negativa del Gobierno del Principado a no aprobar un crédito extraordinario en el último pleno para sufragar la ayuda a los que han quedado en lista de espera a no llegar el dinero previsto por la Consejería.

«Me parece una vergüenza que no apoyen esa iniciativa porque el contrario sea quien lo propone. Aquello (la Junta) es un patio de colegio», se queja Silvia Meirinho. Ella decidió pedir la ayuda a la incorporación por relevo generacional, al jubilarse el socio de su suegro en la ganadería de leche. Invirtió tiempo y dinero –1.200 euros– en realizar un plan de empleo para presentarse. En octubre pasado le comunicaron la buena noticia de que había sido aprobada su solicitud y accedía a una ayuda de 70.000 euros, pero que quedaba en lista de espera.

«Al principio no me preocupó, pensé que eso era mero trámite. Pero luego me enteré que no hay solución. Me dicen que tengo que volver a presentarme el próximo año a la convocatoria. Es totalmente injusto. Fueron ellos quienes me han dado el visto bueno, por qué voy a tener que repetir», sostiene la gozoniega, madre de un niño. Con 40 años estaba ya en el límite de las ayudas para jóvenes, así que de volver a intentarlo tendría que optar a las de entre 41 y 56 años: «Es menos cantidad, pierdo el 60%, no me compensa».

Su idea es volver a trabajar de asalariada, algo que le limita más para la conciliación, pues el trabajo en la ganadería familiar, pese a su dureza, también da más libertada a la hora de organizarse. «Soy economista y trabajo no me faltará, pero el disgusto y el mal momento, además del dinero perdido ya, nadie lo compensa», dice.

Pagar autónomos

También ha gastado y no ingresado dinero Sara Rodríguez, pese a tener la solicitud aprobada desde 2024. Sigue esperando a cobrar, pero desde octubre del pasado año ha estado obligada a pagar ya la cuota de autónomos: unos 89 euros al mes. En su caso no está en lista de espera, por lo que pensaba que la ayuda estaba asegurada. Casi medio año después lo duda: «No he visto un euro. Llamas y si responden te dicen que para octubre, luego que para noviembre, diciembre... Y nada. Todo esto me perjudica para certificar y acceder a la PAC».

En su caso espera recibir 33.000 euros para incorporarse a la ganadería de la familia de su pareja. «Desde pequeña me gustaron los animales. Estudié enfermera veterinaria. Trabajaba en un almacén de alimentación de animales, pero con la pronta jubilación de mi suegro, mi pareja y yo decimos dar el paso y que yo me pusiera al frente de la ganadería», explica.

«Juegan con nosotros, te lo hacen pasar mal. Afortunadamente mi pareja trabaja fuera, porque de estar los dos en esto mal íbamos. No es justo, porque yo tengo que cumplir y como no pague la cuota de autónomos, me penalizan. El Principado no me ha pagado mi ayuda y no pasa nada porque no cumplan. No sé para qué te animan a emprender, a que vayas al campo, a que apuestan por esto, cuando no es así», concluye.