Imasa confía en que el acuerdo con los acreedores garantice su viabilidad tras alejar el fantasma del concurso
La compañía de ingeniería industrial presentará al juez de "forma inminente" el plan de reestructuración, que ha sido respaldado por más del 75% de los créditos
La compañía asturiana Imasa Ingeniería y Proyectos ve alejarse el fantasma del concurso de acreedores y espera que el plan de reestructuración financiera que acaba de acordar con sus acreedores, que incluye quitas de hasta el 80%, sea validado por el juez y garantice su viabilidad.
La dirección de la compañía de ingeniería industrial destacó ayer que la entidad Lexadit Concursal –que actúa en su condición de experto en la reestructuración y es la misma que ha mediado en el proceso de Duro Felguera– ha certificado que el plan de reestructuración propuesto por Imasa a sus acreedores ha alcanzado las mayorías suficientes para su aprobación legal. En concreto, el plan ha sido aprobado por una mayoría simple de clases, resultando que una de ellas se corresponde con acreedores privilegiados. La aprobación ha contado con el voto favorable del 100% de los créditos incluidos en tres de las clases y con, al menos, el respaldo del 75% de los créditos incluidos en otras dos clases, estando entre los acreedores que han apoyado el plan entidades de gran relevancia en el sector financiero.
La dirección de Imasa señaló que el plan de reestructuración se presentará "de forma inminente" a homologación judicial y que así se dará "por superado el proceso del preconcurso".
Imasa agradeció "el trabajo y profesionalidad" de los asesores que han participado en el proceso y el "apoyo expreso" mostrado por los acreedores Aseguradora Aserta, Arquia Bank , Asturgar, CaixaBank, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya, Bankinter, Cajamar Caja Rural, S. Coop. de Crédito y Banco de Crédito Cooperativo "que han confiado en la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial de Imasa".
Modificación del préstamo de la SEPI
Adicionalmente, la compañía se encuentra en proceso de novar (modificar las condiciones) de la financiación concedida por la sociedad estatal SEPI a través del fondo de rescate FASEE a empresas afectadas por el crisis del covid –35 millones de euros– mediante un procedimiento de refinanciación paralelo.
La dirección de Imasa aseguró ayer que la compañía ha seguido aumentando su cartera de proyectos y mejorando sus resultados operativos durante el ejercicio 2025, y confía en que la reestructuración garantice su viabilidad, le permita continuar ejecutando de forma satisfactoria su cartera de contratos, así como reforzar la relación con sus clientes y proveedores para seguir desarrollando y expandiendo su actividad de ejecución de proyectos industriales y de generación de energía, tanto a nivel nacional como internacional, en línea con los objetivos establecidos en su plan de negocio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar
- El duro escrito de más de cien católicos asturianos contra el Arzobispo por sus críticas a la regularización de inmigrantes: 'Nos sentimos avergonzados
- El kiwi asturiano, la excepción que confirma la regla con Mercosur: ¿por qué este producto sí puede verse beneficiado con el mercado sudamericano?
- El jefe de Rayos de un hospital asturiano admite 'notables retrasos' en la realización de mamografías (y desvela la causa)
- El efecto del accidente de Adamuz en el AVE asturiano: más billetes disponibles, más baratos y 'miedo' en algunos viajeros (aunque el tren 'sigue siendo muy seguro')
- El barrio más caro y más barato para vivir en las ciudades de Asturias: la diferencia es de 2.740 euros el metro cuadrado