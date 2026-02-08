Imasa confía en que el acuerdo con los acreedores garantice su viabilidad tras alejar el fantasma del concurso

La compañía asturiana Imasa Ingeniería y Proyectos ve alejarse el fantasma del concurso de acreedores y espera que el plan de reestructuración financiera que acaba de acordar con sus acreedores, que incluye quitas de hasta el 80%, sea validado por el juez y garantice su viabilidad.

La dirección de la compañía de ingeniería industrial destacó ayer que la entidad Lexadit Concursal –que actúa en su condición de experto en la reestructuración y es la misma que ha mediado en el proceso de Duro Felguera– ha certificado que el plan de reestructuración propuesto por Imasa a sus acreedores ha alcanzado las mayorías suficientes para su aprobación legal. En concreto, el plan ha sido aprobado por una mayoría simple de clases, resultando que una de ellas se corresponde con acreedores privilegiados. La aprobación ha contado con el voto favorable del 100% de los créditos incluidos en tres de las clases y con, al menos, el respaldo del 75% de los créditos incluidos en otras dos clases, estando entre los acreedores que han apoyado el plan entidades de gran relevancia en el sector financiero.

La dirección de Imasa señaló que el plan de reestructuración se presentará "de forma inminente" a homologación judicial y que así se dará "por superado el proceso del preconcurso".

Imasa agradeció "el trabajo y profesionalidad" de los asesores que han participado en el proceso y el "apoyo expreso" mostrado por los acreedores Aseguradora Aserta, Arquia Bank , Asturgar, CaixaBank, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya, Bankinter, Cajamar Caja Rural, S. Coop. de Crédito y Banco de Crédito Cooperativo "que han confiado en la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial de Imasa".

Modificación del préstamo de la SEPI

Adicionalmente, la compañía se encuentra en proceso de novar (modificar las condiciones) de la financiación concedida por la sociedad estatal SEPI a través del fondo de rescate FASEE a empresas afectadas por el crisis del covid –35 millones de euros– mediante un procedimiento de refinanciación paralelo.

Noticias relacionadas

La dirección de Imasa aseguró ayer que la compañía ha seguido aumentando su cartera de proyectos y mejorando sus resultados operativos durante el ejercicio 2025, y confía en que la reestructuración garantice su viabilidad, le permita continuar ejecutando de forma satisfactoria su cartera de contratos, así como reforzar la relación con sus clientes y proveedores para seguir desarrollando y expandiendo su actividad de ejecución de proyectos industriales y de generación de energía, tanto a nivel nacional como internacional, en línea con los objetivos establecidos en su plan de negocio.