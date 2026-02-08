La reacción de los partidos en Asturias a las elecciones aragonesas: PP y Vox se presentan como la esperanza ante el hundimiento del PSOE y la izquierda clama por la unión para frenar el "filofascismo"

Todos los partidos políticos asturianos admitieron la trascendencia de los resultados de las elecciones aragonesas. Mientras el PP se queda con el hundimiento del PSOE y la preocupación de Barbón por suceder a Pedro Sánchez, la izquierda (el PSOE asturiano no ha expresado opinión alguna) clama por la unidad para frenar a Vox. Por su parte, este último partido se presenta como "la esperanza verde" ante el derrumbamiento del bipartidismo.

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, hizo lectura en clave nacional, pero también regional. Las elecciones aragonesas muestran, dijo, que “el PSOE se sigue hundiendo en toda España, en cada elección que se celebra, y la distancia con el PP, que sigue ganando, no deja de aumentar”. Añadió que “el PP es el único partido con el apoyo y capacidad para formar gobiernos y dar un futuro a este país”. Y Asturias, remarcó, “no será una excepción”. Para Queipo, “en esta tierra en la que se siente el deseo de cambio, Barbón está cada mes más preocupado por su futuro y en qué momento podrá optar a suceder a Pedro Sánchez olvidando a Asturias”.

La presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, paladeó el espectacular aumento de su partido en Aragón. “Son unas nuevas elecciones en las que volvemos a comprobar que los españoles ya claman por el cambio, y en las que vox vuelve a duplicar representación, frente al descenso del bipartidismo”, sentenció. Fue más allá y afirmó que “Vox es el gran ganador de estos comicios, el único partido que ha llevado al discurso político los problemas reales de la gente”. “Como ya vimos en Extremadura, ha vuelto a ganar el sentido común. Los aragoneses han votado a favor de la seguridad, del campo, de que los jóvenes puedan acceder a la vivienda, de la bajada de impuestos. Vox es la esperanza verde, y esa esperanza brilla cada vez más”, remachó.

IU se ha mantenido en las elecciones aragonesas, pero eso no es suficiente para Alejandro Suárez, de Izquierda Unida de Oviedo. Es una “mala noche para la democracia”, ya que “el ascenso de Vox tiene que llevar a una reacción para hacer que la democracia funcione, o el cabreo lo canalizará el filofascismo”. Para Suárez, hay un antes y un después tras estas elecciones: “La izquierda está llamada a reaccionar e innovar. La democracia está amenazada. Hay que reflexionar sobre cómo afrontar una nueva etapa, no se puede seguir pensando igual”. Y realizó un preocupante diagnóstico: “El PSOE está instalado en una democracia que ya no existe, la de hoy reclama transformar”.

Por su parte, Adrián Pumares, secretario general y diputado regional de Foro Asturias, fue lapidario: “No puede sorprender que sigan los malos resultados para el PSOE”

Y Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, admitió que “los resultados en Aragón no son positivos. El auge de la extrema derecha nunca es buena noticia. Valoramos positivamente los resultados de la Chunta, una fuerza hermana, territorial y ocupada de los problemas de su gente”. Según Tomé, “en el escenario actual, Asturies no puede abrir la puerta a la extrema derecha, ni a un PP que cada vez se distingue menos en sus propuestas”. Para evitarlo, la izquierda, cree, debe formar un frente común: “Si queremos que Asturies tenga un futuro solidario, con crecimiento de la mano de la justicia social, con progreso de la mano del respeto a nuestro territorio y nuestra cultura, la izquierda alternativa debe unirse en un proyecto común y avanzar”.