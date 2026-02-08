Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El restaurante Michelin asturiano que uno se encuentra de paseo por el centro de Belgrado

El cartel con Casa Gerardo, en Belgrado.

El cartel con Casa Gerardo, en Belgrado. / M. R.

Arturo Román

Anda que no deben de estar contentos los dueños de Casa Gerardo, el restaurante con estrella Michelin más veterano en Asturias (desde 1991 luce la codiciada distinción roja). Así como el que no quiera la cosa tienen publicidad gratuita en pleno centro de Belgrado, la capital de Serbia y de la extinta Yugoeslavia.

Resulta que el local de la familia Morán en Prendes (Carreño) se ha colado más de una vez en listados internacionales que reconocen el servicio y los platos que allí se elaboran. En 2021 figuró entre los «100 Greatest Traditional Restaurants in the world», es decir, entre los 100 restaurantes más legendarios y tradicionales del mundo, en el puesto 25. A buen seguro que tuvo mucho que ver su famosa fabada, el tradicional plato asturiano que en la casa de comidas de Prenden bordan, a decir de los expertos y los exigentes gourmets.

El cartel, a la puerta de Tri Sesira, con Casa Gerardo en la lista.

El cartel, a la puerta de Tri Sesira, con Casa Gerardo en la lista. / M. R.

En esa lista figuró también un clásico de la cocina de Belgrado, el histórico Tri Sesira –Tres Sombreros, traducido del serbio–, con más de 150 años de trayectoria y ubicado en su original sede, en una antigua casa en pleno barrio bohemio de Skadarlija. Sus tradicionales platos de Serbia son famosos y los han probado tanto los muchos –cada vez más– turistas que se dejan caer por esta palpitante ciudad europea como por ilustres visitantes, entre ellos, los Clinton o los Reyes Juan Carlos y Sofía de España. Pues bien, el Tri Sesira publicita a la entrada, en un gran cartel, esa lista en la que figura y en la que también se puede ver al asturiano Casa Gerardo. Todo un orgullo de patria chica.

Continúa el "tren de borrascas", que seguirá trayendo lluvia a Asturias toda la semana, pero con temperaturas más altas, al menos hasta el jueves

La expansión imparable del “tercer concejo”: sólo Madrid y Barcelona ganaron más votantes en el extranjero que Asturias en 2025

Un conductor salense de 83 años que se metió en sentido contrario en la Autovía de Grado obliga a cortar el túnel de Peñaflor para evitar colisiones

Una auditoría independiente y un nuevo plan de gestión: las propuestas del PP para aumentar la ocupación de plazas en residencias de mayores

Asturias pasa de las nevadas al viento: el aviso de la AEMET obliga a circular con precaución por la autopista del Huerna

Más de un año de espera por la revisión de la dependencia: los fallos informáticos atascan la tramitación de cientos de expedientes en Asturias

Más autobuses y trenes que mantienen un servicio alto en hora punta: la huelga ferroviaria impactará desde mañana en Asturias

