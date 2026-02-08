Román García, nuevo director de Estrategia Digital de LA NUEVA ESPAÑA
Licenciado en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, es un profesional muy ligado a la cabecera, donde ha desarrollado distintas labores con demostrada solvencia, destacando por sus habilidades para el manejo del lenguaje y los contenidos de la prensa digital
LNE
La dirección de Editorial Prensa Asturiana, empresa editora de LA NUEVA ESPAÑA, a propuesta del director del periódico, ha decidido nombrar a Román García director de Estrategia Digital. Licenciado en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, es un profesional muy ligado a la cabecera, donde ha desarrollado distintas labores con demostrada solvencia, destacando por sus habilidades para el manejo del lenguaje y los contenidos de la prensa digital.
Entró en 2007 como estudiante en prácticas a la redacción de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, donde se especializó en la información de Sucesos, ya como miembro de la plantilla. Una década después dio el salto a la redacción central en Oviedo para incorporarse al equipo digital. Tras demostrar excepcionales cualidades para generar audiencias, gestionar contenidos y captar suscriptores, en 2021 fue nombrado jefe de sección de Estrategia Digital del periódico.
El sólido avance en el proceso de digitalización logrado durante aquellos años le convirtió en director de Estrategia Digital, como encargado de desarrollo de audiencias, de Prensa Ibérica, grupo al que pertenecen LA NUEVA ESPAÑA y otros 26 periódicos. Ahora, este gijonés de 41 años da un paso más en su carrera con la misión de capitanear la digitalización del diario líder en Asturias. A su innata intuición periodística, su gran capacidad de trabajo y su profundo conocimiento de la profesión sumará labores de coordinación entre todas las secciones del periódico.
