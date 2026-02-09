Más de 100 ayudas denegadas del "cheque bebé" de Asturias

Se anunciaban como una de las medidas estrellas del gobierno del Principado de Asturias pero finalmente son más de cien los expedientes que han sido denegados o que todavía están a la espera de completar la documentación necesaria para acceder a la subvención. El gobierno de Asturias lleva desde el año 2022 con el denominado “cheque bebé”, una ayuda de hasta 2.200 euros por hijo.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias publica esta mañana una resolución por la que se deniegan y se declaran desistidas más de 100 ayudas (112 concretamente) para el fomento de la natalidad y la adopción correspondientes al año 2025. En el caso de las solicitudes denegadas se trata de expedientes que no cumplían con los requisitos de la convocatoria. En el caso de las desistidas son aquellas cuyo beneficiario inició el trámite pero que no respondió cuando la administración le pidió subsanar errores o aportar documentación.

Además de aquellos que no han logrado la ayuda están quienes ni se han planteado pedirla tras leer las bases de la convocatoria. "En mi caso ni tan siquiera lo intenté. En cuanto vi los requisitos lo desestimé y otras amigas mías hicieron lo mismo. La renta tiene que ser muy baja para poder conseguir optar a la ayuda", señalaba una joven esta misma mañana en declaraciones a este periódico.