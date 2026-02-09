Agenda: qué hacer en Asturias este lunes 9 de febrero de 2026

Oviedo

RIDEA

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) celebra la sesión «Asturias y la Universidad», presentada por Alberto Rodríguez Felgueroso, miembro correspondiente del RIDEA. Intervendrán Cristina González Morán, directora general de Universidad, y Juan Antonio Vázquez García, exrector de la Universidad de Oviedo y expresidente de la CRUE. El acto comenzará a las 19.00 horas en el Salón de Actos del RIDEA, en el Palacio del Conde de Toreno.

Bebecuentos

A las 12.00 horas, tendrá lugar el bebecuentos “En un abrazo”, a cargo de Beatriz Sanjuán, en la Biblioteca Pública Lorenzo Rodríguez Castellano (La Granja), en Oviedo. Actividad infantil gratuita con aforo limitado (máximo dos personas adultas por niño/a) e inscripción previa obligatoria en la biblioteca.

La imaxe, lo tapecío

La Sala Borrón (c/ Leopoldo Calvo Sotelo, 5, Oviedo) acoge la exposición «La imaxe, lo tapecío», de Pablo Casanueva, comisariada por Natalia Alonso Arduengo. La muestra se inauguró el jueves 8 de enero a las 19.30 horas y podrá visitarse hasta el 13 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Edificio Impulsa

De 11.00 a 12.30 horas se realizará en el edificio Impulsa un taller para aprender a volar y trabajar con drones en España. Será un curso práctico sobre normativa, operación y salidas profesionales.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas dará comienzo en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio la presentación de «Que es mi dios la libertad», de José de Espronceda, una antología que ha sido preparada y prologada por José Luis Argüelles. Se va a presentar de la mano de las cuatro entidades culturales, Ateneo Obrero, Sociedad Cultural Gesto, Sociedad Cultural Gijonesa y Ateneo Jovellanos. El acto consistirá en una conversación entre José Luis Argüelles y Carlos González-Espina. Además, habrá una lectura de poemas por Eladio de Pablo.

Antiguo Instituto

La exposición «13», de creadoras asturianas, se podrá visitar hasta el 15 de febrero. La muestra se ha configurado a partir de la creación del calendario y agenda de igualdad 2026 «Creadoras Contemporáneas en Asturias». Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

CMI El Llano

Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición fotográfica «El instante retratado», de la Universidad Popular. El alumnado de los cursos de fotografía mostrarán así el trabajo realizado durante los diferentes talleres y cursos dirigidos por sus profesores Cecilia Aguirre y Pedro Timón.

CMI La Arena

En la sala de exposiciones se puede ver la muestra «Una vida de creación», de Ramón Viguela que repasa diversas obras pictóricas, esculturas y otras actividades artísticas de los últimos 56 años. Estará abierta al público hasta el 6 de febrero en horario de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Fundación Alvargonzález

La exposición de fotografía y escultura_«Escultura y fotografía macro», de Paco Orejón, se podrá ver hasta el 20 de febrero. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver «Tramares», la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Presentación de la revista «El Baluarte»

El Centro de Servicios Universitarios de Avilés, en la calle de La Ferrería, acoge esta tarde, a partir de las 19.00 horas, la presentación del último número, el 16, de la revista-anuario «El Baluarte» que edita la Asociación Amigos de Cudillero. Está prevista la asistencia de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; también del alcalde de Cudillero, Carlos Valle, los periodistas Cristina del Río y Francisco López Jiménez, así como el presidente de Amigos de Cudillero, Álvarez del Busto, y Armando Arias como anfitrión en su calidad de presidente de la Asociación cultural «La Serrana».

V Jornadas de Montaña, Viajes y Aventura Comarca de Avilés

El auditorio de la Casa de Cultura acoge a las 19.45 horas la quinta y última conferencia de las V Jornadas de montaña, viajes y aventura de Avilés. Participará Eduardo Martínez de Pisón con la conferencia «Montañas y glaciares. Notas de un escalador». Entrada libre.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de «La Ilustración y sus procesos» con la obra del ilustrador Juan Alberto Hernández, visible en la fachada del espacio de la avenida de Portugal del 2 de febrero al 15 de marzo, de 17.00 a 20.00 horas. Organizada por la Factoría Cultural y comisariada por Raquel Lagartos, la muestra acerca al público los procesos creativos de la ilustración contemporánea. El ciclo continuará hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Las Cuencas

Exposición en Langreo sobre Dolores Ibárruri

Langreo acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra «A Dolores le gustaba cantar», un proyecto artístico y reivindicativo que ofrece un repaso a la biografía de Dolores Ibárruri, «Pasionaria». Podrá visitarse en la Casa de Cultura «Escuelas Dorado». La exposición reúne un conjunto diverso de obras que incluyen pintura al óleo, textiles bordados, fotomontajes y técnicas mixtas.

«Liry: en el infierno», exposición en el Centro Cultural de Moreda

El Centro Cultural de Moreda acoge hasta el 13 de febrero la exposición «Liry: en el infierno», un «audio relato ilustrado de una experiencia que ningún hijo debería vivir». Es obra de Lilián Azañón Fernández. Se puede ver los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

«Aunque seamos islas», documental y coloquio en Langreo

Enmarcada en el ciclo Cinemateca Ambulante, esta tarde se proyecta en Langreo la película documental «Aunque seamos islas». Será en el Cine Felgueroso de Sama, a partir de las 19.30 horas. Habrá además coloquio con su directora, Cristina Rodríguez.

Centro

«Quemas. Procesos para una geografía del desastre», de Noé Baranda, en Grado

La Casa de Cultura de Grado exhibe hasta el 28 de febrero de 2026 la exposición «Quemas. Procesos para una geografía del desastre», de Noé Baranda, un estudio fotográfico sobre los incendios que arrasaron Asturias en la primavera de 2023. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Exposición «Sidra: poemario ilustrado», en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero muestra hasta el 16 de marzo «Sidra: poemario ilustrado», un proyecto que rinde culto a la sidra desde la creación cultural. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas. Con la colaboración del programa autonómico «Asturies, Cultura en Rede».

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

«Los retratos del viaje», de Eduardo Bastos, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe hasta el 28 de febrero la exposición «Los retratos del viaje», del fotógrafo Eduardo Bastos, un recorrido visual centrado en el rostro y la mirada como memoria de los lugares y las experiencias vividas. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

«Libro de oraciones», de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Luarca

La Casa de Cultura de Luarca (Valdés) oferta hasta al 22 de febrero la exposición «Libro de oraciones», un proyecto de la artista Carmen Santamarina. La muestra continúa su indagación en torno a poetas con un discurso femenino y feminista, lecturas que le sirven para seguir construyendo su «relato» visual y profundizar en la condición de mujer, con referencias que van desde sor Juana Inés de la Cruz hasta la asturiana Lourdes Álvarez, pasando por autoras como Anne Carson, Sylvia Plath u Olvido García Valdés. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 13.45 y de 15.00 a 20.30 horas; sábados, de 10.00 a 13.45. Domingos y lunes por la tarde, cerrado.

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).